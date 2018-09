EasyVista - Résultats semestriels 2018 : nette progression de la rentabilité

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 :

nette progression de la rentabilité

(REX S1 2018 : +1,67 M€ vs. -2,02 M€ au S1 2017)





· Solide dynamique de croissance au S1 2018 : +50% à 18,5 M€

· Confirmation du retour à la rentabilité au S1 2018 avec un résultat d'exploitation de +1,67 M€ et un résultat net de +1,3 M€

· EBITDA S1 2018 : +2,1 M€ vs. -1,8 M€ au S1 2017

Noisy-le-Grand, France, le 18 septembre 2018, 18h30 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur majeur de l'IT Management en Europe et aux Etats-Unis, publie ses résultats semestriels pour l'exercice 2018.

Normes françaises (non audité), en M€ 30/06/2017 30/06/2018 Variation Chiffre d'affaires consolidé 12,36 18,53 +6,2 Achats et charges externes -4,98 -5,20 +0,2 Charges de personnel -8,86 -10,60 +1,7 Impôts et taxes -0,35 -0,45 +0,1 EBITDA -1,80 +2,12 +3,9 Dotations aux amortissements/provisions -0,39 -0,63 +0,2 Autres charges/produits +0,21 +0,02 -0,2 Résultat d'exploitation -2,02 +1,67 +3,7 Marge d'exploitation (en % du CA) - 9,0% Résultat financier -1,31 +0,26 +1,6 Résultat courant avant impôt -3,32 +1,93 +5,3 Résultat exceptionnel -0,02 +0,07 +0,1 Dotations sur écarts d'acquisitions +0,07 - -0,07 Impôts (yc impôts différés) +0,66 -0,67 -1,3 Résultat net -2,74 +1,33 +4,1



Sylvain Gauthier, Président et CEO d'EasyVista, déclare : « La confirmation du retour à la rentabilité au cours de la période, après le franchissement du point mort au second semestre 2017, valide notre modèle économique. Le plan d'investissement déployé en 2017, concentré sur le renforcement des capacités commerciales, marketing et du positionnement technologique, avec l'acquisition de Knowesia, soutient activement notre dynamique de croissance. Celle-ci est particulièrement vive aux Etats-Unis, notre marché prioritaire, où nous poursuivons nos gains de parts de marché sur le segment de l'upper mid-market, face aux géants mondiaux de l'ITSM. L'Europe n'est pas en reste avec de nombreux gains de clients au Portugal et en France sur la période. EasyVista prévoit de poursuivre ses efforts d'investissement en marketing et technologie, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée aux services. Ce contexte favorable nous conduit à réitérer nos prévisions portant sur une croissance d'au moins 20% du chiffre d'affaires et sur une amélioration de la rentabilité sur l'ensemble de l'année 2018 ».

Solide dynamique de croissance au S1 2018 : +50% à 18,5 M€

Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires est ressorti à 18,5 M€, en forte croissance de +50% par rapport à la même période de l'exercice 2017, traduisant l'enregistrement de nombreux nouveaux clients, en Europe comme aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, EasyVista a signé un contrat avec Cognito iQ, un éditeur de solutions de gestion de process pour les forces de vente. La Société a, par ailleurs, renforcé son positionnement sur le secteur public en signant de nouveaux clients, dont la 9e plus importante circonscription scolaire du pays à laquelle sont rattachés près de 207 000 étudiants, une université majeure et, enfin, une grande ville régionale. En Europe, la solution EasyVista a notamment été retenue par l'Assemblée Nationale et France Télévision, en France, et par Banco de Investimento Global au Portugal.

Confirmation du retour à la rentabilité opérationnelle avec un résultat d'exploitation de +1,67 M€ et un résultat net de +1,33 M€ au S1 2018

Au premier semestre 2018, EasyVista a enregistré un résultat d'exploitation positif s'élevant à +1,67 M€ contre -2,02 M€ en 2017, lors de la même période. La marge d'exploitation s'établit ainsi à 9,0%. L'EBITDA ressort, quant à lui, à +2,12 M€ contre -1,80 M€ au S1 2017.

Comme attendu, la rentabilité a bénéficié de la solide augmentation du chiffre d'affaires de +50% tandis que les coûts, principalement les charges de personnel, ont augmenté de façon plus modérée. Ces derniers affichent une progression de +20%, reflétant majoritairement le renforcement de l'équipe dirigeante aux US avec le recrutement de trois managers de haut niveau. Conformément à sa stratégie, EasyVista a ainsi renforcé son positionnement sur le segment le plus important du marché de l'ITSM, en consolidant ses capacités marketing et sa force de vente.

La progression du résultat financier, de +1,6 M€ sur la période, est liée à l'évolution favorable de la parité euro-dollar sur le premier semestre 2018.

Après prise en compte d'un montant d'impôt de 0,6 M€, le résultat net s'établit à +1,3 M€, contre -2,7 M€ au premier semestre 2017.

Evènements post-clôture et perspectives

Intégration au Magic Quadrant ITSM 2018 en août dernier

Le Magic Quadrant ITSM évalue les leaders internationaux de l'ITSM d'après deux critères principaux à savoir la capacité d'exécution ainsi que la pertinence de leur stratégie. Ce référencement prestigieux aux côtés des principaux leaders du secteur, après une sélection parmi plus de 200 offres, traduit le succès de la stratégie de développement d'EasyVista au sein d'un marché dynamique.

Présentation de la prochaine offre technologique d'EasyVista, liée à l'intelligence artificielle (IA), dans le cadre des rencontres clients EV Connect

EasyVista a récemment annoncé l'agenda de sa tournée mondiale EV Connect qui débutera le 9 novembre à Paris et fera ensuite étape dans 6 autres villes en Europe du Sud et en Amérique du Nord. Dédiés aux clients d'EasyVista, ces événements sont l'occasion pour la Société de présenter ses innovations et de permettre aux utilisateurs d'échanger autour de cas d'usage tout en partageant leur expérience.

Cette année, les fonctionnalités de la prochaine version de la solution EasyVista, basée sur l'IA, seront dévoilées en exclusivité au travers de la thématique « Accélérer la Transformation (Ignite Transformation) ». Cette version sera le premier résultat d'un ambitieux programme de R&D baptisé EVie (EasyVista Intelligent Engine) visant à appliquer les concepts de l'intelligence artificielle à la robotisation des services. Lors de cet événement, les outils de chatbots et d'assistants virtuels, s'appuyant sur la technologie de Knowesia, seront présentés aux clients. Ces avancées liées à l'IA sont une première étape avant le développement, par EasyVista, de modèles mathématiques basés sur des réseaux neuronaux, afin de permettre à ses clients de tirer profit de la masse des données accumulées, via des fonctions à forte valeur ajoutée : optimisation automatique des processus, résolution automatique, reporting prédictif, .

A propos de EasyVista

EasyVista simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile à utiliser pour l'entreprise d'aujourd'hui. Conçue pour aider les organisations à automatiser et à personnaliser la fourniture de services, la plateforme EasyVista améliore l'efficacité des services informatiques et accroît la productivité des collaborateurs. Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 200 entreprises à travers le monde de proposer une expérience utilisateur radicalement différente, de simplifier et d'accélérer la création de services et de réduire le coût total de fourniture de services. EasyVista compte des clients dans de nombreux secteurs d'activité tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie, . Avec un siège à New York et un siège à Paris, EasyVista (ALEZV:EN) est une société mondiale cotée en pleine croissance soutenue par des investisseurs de premier plan.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.easyvista.com/fr ou Twitter

