EasyVista : classé dans le Magic Quadrant ITSM de Gartner pour la 8ème année consécutive

EasyVista est reconnu à nouveau cette année pour sa vision stratégique et ses capacités d’exécution sur le marché

Pour la 8ème année consécutive, EasyVista, éditeur mondial de solutions d’Enterprise Service Management et de Self Help, annonce faire partie des dix entreprises classées au Magic Quadrant 2019 du Gartner dans la catégorie IT Service Management (ITSM). EasyVista se distingue cette année encore par sa plateforme de gestion des services IT et non-IT (RH, Services Généraux, Relation Client) qui répond pleinement aux exigences requises par Gartner. EasyVista continue ainsi à démontrer ses capacités d’exécution et sa vision stratégique sur le marché.

« L’intégration de la technologie Self Help dans notre plateforme ITSM, les innovations que nous apportons à nos solutions de manière continue et notre performance commerciale nous ont permis de figurer dans le Magic Quadrant ITSM du Gartner cette année encore », se félicite John Prestridge, SVP Amérique du Nord et CMO d’EasyVista. « Notre objectif est de piloter et faciliter l’automatisation des services pour accompagner l’évolution rapide des méthodes et environnements de travail. Nous sommes très fiers d’être à nouveau reconnus dans le rapport parmi d’autres leaders de l’ITSM triés sur le volet. »

« La solution EV Self Help d’EasyVista permet à nos clients de diminuer fortement leurs coûts de support, d’augmenter la satisfaction de leurs utilisateurs tout en améliorant leur expérience self-service », ajoute John Prestridge. « Cette solution a également contribué à ajouter à notre portefeuille de nouveaux clients sur notre marché historique de l’ITSM – qui reste un vecteur essentiel de croissance de notre chiffre d’affaire et de la profitabilité de l’entreprise. »

Pour télécharger le rapport complet du Magic Quadrant ITSM 2019 de Gartner, cliquez ici: https://www.easyvista.com/fr/rapport-gartner-magic-quadrant-itsm-2019

Gartner, Magic Quadrant for IT Service Management Tools, Rich Doheny, Chris Matchett, Siddharth Shetty, 29 août 2019. Le rapport était précédemment intitulé Magic Quadrant for IT Service Support Management Tools.

A propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions d’Enterprise Service Management et de Self Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses rapports de recherche et ne saurait recommander en aucun cas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleurs résultats, ou en vertu d’autres reconnaissances. Les publications de Gartner Research reflètent l’opinion de ses analystes et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations factuelles. Gartner décline toutes responsabilités, explicites ou implicites, quant à ces recherches, y compris toutes garanties de commercialisation ou d’adéquation, à des fins spécifiques.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190909005588/fr/