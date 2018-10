EasyVista : en hausse après les semestriels et une analyse

18/10/2018 | 16:06

Le titre EasyVista s'affiche en hausse de plus de 2,2% ce jeudi après-midi, après une publication semestrielle solide et une analyse positive d'EuroLand Corporate.



Ce dernier, retenant 'une première partie d'exercice très dynamique', a en effet annoncé ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre EasyVista.



Rappelons que l'entreprise spécialisée dans les solutions de gestion de services IT a publié, au titre de ses 9 premiers mois d'activité, un chiffre d'affaires en hausse de 42% à 26,5 millions d'euros.



'[Cette publication est] en ligne avec nos attentes. Ces résultats sont tirés à la fois par la bonne dynamique commerciale en Europe et aux Etats-Unis ainsi que par la progression importante des licences perpétuelles. Le Groupe réaffirme son objectif de délivrer une croissance de son CA de plus de 20% au titre de l'exercice 2018', retenait EuroLand Corporate.



L'objectif de cours sur EasyVista est pour sa part ajusté, passant de 51 à 50 euros, 'après la mise à jour [du] modèle de valorisation (DCF et comparables) et des paramètres de marché'.





