EASYVISTA revient sur le succès et les perspectives de sa stratégie commerciale et technologique

Unification complète de l'offre commerciale suite à la fusion juridique de KNOWESIA au sein d'EASYVISTA par Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)



Enrichissement du portefeuille et affirmation du positionnement sur l'automatisation des services pour les employés et les clients des organisations

Noisy-le-Grand, France, le 16 janvier 2019, 18h00 - EASYVISTA (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur majeur de l'IT Management en Europe et aux Etats-Unis, revient sur le succès et les perspectives de sa stratégie commerciale.

Sylvain Gauthier, co-fondateur et CEO d'EASYVISTA, déclare : « L'exercice 2018 a été marqué par le succès de notre stratégie commerciale et technologique. La promotion marketing efficace de l'offre du Groupe, et de ses différenciateurs technologiques, auprès des clients et prospects, aux Etats-Unis et en Europe, devrait nous permettre d'atteindre notre objectif d'une croissance supérieure à 20% en 2018.

Le Groupe s'est appuyé sur la poursuite des synergies avec KNOWESIA et sur l'enrichissement de sa gamme de solutions, deux vecteurs stratégiques qui resteront actifs en 2019 et permettront d'affirmer son positionnement sur l'automatisation des services, à la fois à destination des employés que des clients des organisations. Récemment, l'étape d'unification définitive des offres d'EASYVISTA et de KNOWESIA s'est achevée suite à la fusion juridique par TUP. Symbolique, cette étape permet de rappeler le succès de l'intégration opérationnelle de KNOWESIA et le potentiel de synergies encore significatif compte tenu de son prestigieux portefeuille clients composé essentiellement de sociétés du CAC 40.

Ces éléments permettent à EASYVISTA d'être confiants pour 2019 une poursuite attendue de la croissance soutenue des ventes de solutions innovantes. Leur succès, visible au travers notamment du baromètre de la satisfaction client, s'est ainsi vérifié à l'occasion de l'EV Connect 2018, événement au cours duquel ont été présentés les derniers développements technologiques du Groupe liés à l'intelligence artificielle et à la robotisation ».

Succès de l'enrichissement du portefeuille de solutions ITSM et poursuite des synergies commerciales et technologiques en 2019

Priorité à la facilité d'utilisation

EASYVISTA a récemment dévoilé Oxygen, la dernière version de sa solution ITSM historique. L'interface a été complètement repensée pour améliorer l'expérience utilisateur grâce notamment à la réduction drastique du nombre de clics nécessaires pour effectuer un traitement. Les puissantes fonctions de paramétrage de l'interface, réservées auparavant aux administrateurs, sont maintenant mises à disposition des utilisateurs qui peuvent personnaliser l'interface pour l'adapter à leurs besoins selon leur fonction et leur métier. Par ailleurs, un plus grand nombre d'applications mobiles sont déployables sous forme de templates standards, via la plateforme ServiceApps. Le caractère « user friendly » de la version Oxygen permet ainsi d'offrir l'une des meilleures expériences utilisateurs du marché.

Focus sur l'intelligence artificielle et la robotisation des services IT

Les nouveaux outils de chatbots et d'assistants virtuels, qui complètent la technologie KNOWESIA, seront mis en avant en 2019 auprès de l'ensemble de la base clients. S'appuyant sur des technologies d'IA, ils permettront une plus grande interaction avec les utilisateurs en langage naturel pour optimiser les processus d'auto-résolution des problèmes IT. Une version nommée Cobalt sera lancée en 2019 ; c'est le résultat d'un ambitieux programme de R&D baptisé EVie (EasyVista Intelligent Engine) visant à appliquer les concepts de l'intelligence artificielle à la robotisation des services.

Dans un second temps, EASYVISTA concrétisera le développement de ses modèles mathématiques basés sur des réseaux neuronaux, afin de permettre à ses clients de tirer profit de la masse des données accumulées, via des fonctions à forte valeur ajoutée : optimisation automatique des processus, résolution automatique et reporting prédictif.

Prochaine publication financière : mardi 12 février 2019

A propos de EASYVISTA

EASYVISTA simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile à utiliser pour l'entreprise d'aujourd'hui. Conçue pour aider les organisations à automatiser et à personnaliser la fourniture de services, la plateforme EASYVISTA améliore l'efficacité des services informatiques et accroît la productivité des collaborateurs. Aujourd'hui, EASYVISTA permet à plus de 1 200 entreprises à travers le monde de proposer une expérience utilisateur radicalement différente, de simplifier et d'accélérer la création de services et de réduire le coût total de fourniture de services. EASYVISTA compte des clients dans de nombreux secteurs d'activité tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie, . Avec un siège à New York et un siège à Paris, EasyVista (ALEZV:EN) est une société mondiale cotée en pleine croissance soutenue par des investisseurs de premier plan.











EASYVISTA

Amélie Aliasghari

aaliasghari@easyvista.com

01 55 85 91 13



























NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh

easyvista@newcap.eu

01 44 71 98 53

