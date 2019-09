EasyVista : s'associe à Prevolution afin d'offrir aux marchés allemand et autrichien son offre de gestion de services

Les entreprises opérant sur les marchés allemand et autrichien auront désormais accès aux solutions d’ITSM et de Self Help d'EasyVista, ainsi qu'au savoir-faire et à l’expertise de Prevolution en matière d’intégration de projets de Service Management.

EasyVista, acteur majeur du Service Management et de l’automatisation des services, annonce s’être associé à Prevolution, l'un des leaders allemands du conseil et de l'édition de logiciels, dans le cadre d’un partenariat de distribution et d'intégration des solutions de gestion de services et de Self Help d’EasyVista.

« Nous sommes ravis de nous associer à Prevolution », a déclaré Sylvain Gauthier, CEO d'EasyVista. « Prevolution est reconnu pour la qualité de son consulting et sa forte expertise ITSM sur le marché allemand. Ce qui garantit à EasyVista une vitrine de qualité pour relayer ses innovations et son positionnement de plus en plus disruptif ».

Prevolution a choisi d’intégrer les solutions EasyVista dans son catalogue afin de répondre aux demandes du marché, en termes de gestion et d’automatisation des services. Pour ses clients existants, Prevolution propose d’intégrer la plateforme Self Help d’EasyVista sans modifier leurs paramétrages actuels. Les nouveaux clients, en particulier ceux qui ont de fortes contraintes en termes d'utilisateurs finaux, se verront proposer les bénéfices de la plateforme de Service Management d'EasyVista.

Prevolution considère ce partenariat comme un moyen de répondre à l'évolution des demandes des entreprises et à leurs attentes concernant les plateformes d’ITSM et d’Enterprise Service Management, notamment :

- Une solution ITSM SaaS éprouvée couvrant un grand nombre de processus ITIL et qui accélère la transformation numérique des clients.

- Une plateforme permettant de développer des scenarii de Self-Service tels que les portails Self-Service, le Self-Service alimenté par l’IA, les agents virtuels et les solutions de gestion de la connaissance.

- Des microapplications web responsive design et totalement personnalisables qui couvrent un large éventail d’usages : portails d’entreprise ou tableaux de bord, par exemple.

Comme l'a montré la récente étude Gartner, les employés et les clients aspirent à plus d’autonomie et de services au sein d’organisations de plus en plus digitalisées. Cette tendance est également une réalité pour les solutions de Help Desk et d’ITSM. Les entreprises ont donc besoin de solutions qui aident leurs services informatiques à améliorer l’expérience utilisateur grâce à des micro-applications, des interfaces d'IA et d'auto-assistance, le tout alimenté par un puissant moteur de process ITSM.

« Nous sommes très heureux de représenter les produits EasyVista sur le marché allemand », a déclaré Kai Andresen, directeur général de Prevolution. « EasyVista, c’est plus de 20 ans d'innovation produit axée sur les solutions intelligentes d'automatisation des services, notamment en matière d’ITSM et de Self Help. EasyVista fait partie du Gartner MQ for ITSM Tools depuis huit ans, ce qui démontre son agilité lorsqu’il faut répondre aux besoins de gestion des services des entreprises ».

À propos de Prevolution

Prevolution est un cabinet de conseil en informatique fondé en Allemagne et basé à Hambourg et Munich. Prevolution a développé une forte expertise en ITSM, ESM (Enterprise Service Management) et dans la gestion de l'information (iSIM). L’entreprise offre des solutions personnalisées pour numériser et accélérer les processus métier, afin d'optimiser les processus de service, améliorer durablement la qualité de service, augmenter l'efficacité et réduire les coûts. Grâce à un portefeuille de produits leaders comme EasyVista, Cherwell et M-Files, Prevolution a fait ses preuves en stimulant la capacité d’innovation de ses clients au sein des processus IT et Non-IT.

Parmi ses clients, Prevolution compte des entreprises de tailles intermédiaires et des entreprises internationales dans de multiples secteurs industriels comme Otto Group, l’Aéroport de Munich, HHLA, Asklepios et Wüstenrot.

À propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190903005479/fr/