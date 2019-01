EasyVista : transfert du contrat de liquidité

Communiqué de presse

TRANSFERT DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Noisy-le-Grand, France, le 2 janvier 2019, 19h00 - Conformément au contrat de liquidité signé le 20 novembre 2018 confié par EASYVISTA SA à LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, les moyens affectés à l'animation du titre EASYVISTA précédemment placés auprès de la société de bourse Portzamparc le sont, à compter du 02/01/2019 auprès de LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP, tels que suit et à date :

7.026 titres EASYVISTA

46.909,14 €

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 30 juin 2018, il est rappelé que les moyens suivants figuraient au contrat :

6.692 titres EASYVISTA

7.463,94 euros

A propos de EASYVISTA

EASYVISTA simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile à utiliser pour l'entreprise d'aujourd'hui. Conçue pour aider les organisations à automatiser et à personnaliser la fourniture de services, la plateforme EASYVISTA améliore l'efficacité des services informatiques et accroît la productivité des collaborateurs. Aujourd'hui, EASYVISTA permet à plus de 1 200 entreprises à travers le monde de proposer une expérience utilisateur radicalement différente, de simplifier et d'accélérer la création de services et de réduire le coût total de fourniture de services. EASYVISTA compte des clients dans de nombreux secteurs d'activité tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie. Avec un siège à New York et un siège à Paris, EasyVista (ALEZV:EN) est une société mondiale cotée en pleine croissance soutenue par des investisseurs de premier plan.

Contacts



EASYVISTA

Amélie Aliasghari aaliasghari@easyvista.com 01 55 85 91 13





NewCap

Communication financière et relations investisseurs Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh easyvista@newcap.eu

01 44 71 98 53

Page 1 sur 1

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: EasyVista via Globenewswire