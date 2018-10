EasyVista : CA 9 mois 'en ligne', EuroLand reste à l'achat

18/10/2018 | 10:06

L'analyste EuroLand Corporate annonce ce jour, après 'une première partie d'exercice très dynamique', maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre EasyVista.



Rappelons que l'entreprise spécialisée dans les solutions de gestion de services IT a publié, au titre de ses 9 premiers mois d'activité, un chiffre d'affaires en hausse de 42% à 26,5 millions d'euros.



'[Cette publication est] en ligne avec nos attentes. Ces résultats sont tirés à la fois par la bonne dynamique commerciale en Europe et aux Etats-Unis ainsi que par la progression importante des licences perpétuelles. Le Groupe réaffirme son objectif de délivrer une croissance de son CA de plus de 20% au titre de l'exercice 2018', retient EuroLand Corporate.



L'objectif de cours sur EasyVista est pour sa part ajusté, passant de 51 à 50 euros, 'après la mise à jour [du] modèle de valorisation (DCF et comparables) et des paramètres de marché'.





