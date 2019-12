benteo - Je ne pense pas, mais sait-on jamais ? Je n'ai pas sélectionné ce titre pour une raison simple : Le PER 93.60 ! Combien sera-t-il s'i atteint 60.? c'est énorme et les perpectives ne me paraissent pas suffisamment intéressantes. C'est mon avis, ni incitatif, ni redhibitoire et je ne suis pas actionnaire de ce titre.