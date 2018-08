Audipack FLM-5369 : un flight case vidéo avec ascenseur motorisé intégré Liftomatic

Les flight cases sont toujours la solution de choix afin de transporter des écrans en toute sécurité pour tout ce qui est événementiel et location. Encore faut-il sortir l'écran du flight case en prenant bien soin de ne pas l'abîmer. Avec le FLM-5369, on marie le pratique au sécuritaire : la motorisation est intégrée afin que l'écran sorte du flight case pour se mettre en position, sans aucune manipulation extérieure.

Motorisation transportable

Le flight case FLM-5369 repose sur la motorisation P5369. C'est un module double colonne capable de supporter des écrans jusqu'à 65″ de diagonale et 100 kg maximum. Installé au fond du flight case, sa longue course lui permet de rentrer entièrement l'écran et de le sortir pour la visualisation. Le centre de l'écran se situe alors à 1m89 du sol.

La motorisation se pilote depuis une télécommande. Elle est très silencieuse et inaccessible depuis l'extérieur. En option, une plaque de couverture peut venir cacher l'intérieur du flight case lorsque l'écran est déployé. L'alimentation est intégrée au flight case avec le connecteur directement accessible pour le cordon d'alimentation.

Flight case personnalisable

Vous avez bien entendu le choix de l'écran, mais aussi celui de la finition du flight case. Deux types de revêtements sont disponibles : lisse ou granuleux. Ensuite, il existe un nuancier de 8 couleurs de base, complété par 8 autres couleurs sur commande.

Le couvercle du flight case peut d'ailleurs être d'une couleur différente de la caisse principale. Audipack peut également en option graver le flight case avec le logo de l'entreprise. Enfin, toujours sur commande, Audipack recouvrira intégralement le flight case d'une décoration vinyle aux couleurs de l'entreprise de location ou de l'événement.

En résumé, avec le flight case à motorisation intégrée Audipack FLM-5369 Liftomatic, il n'y a plus besoin de sortir l'écran pour venir le fixer sur un pied. Le pied est intégré au flight case. Et comme il est motorisé, un simple appui sur la télécommande et l'écran se déploie pour atteindre sa position finale. C'est vraiment la solution idéale pour l'événementiel et la location : l'écran est toujours protégé et jamais manipulé !

