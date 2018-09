Audipack FTL : une motorisation encastrable prête à installer pour écrans de 17 à 24″

La motorisation encastrable dans le mobilier est parfois complexe à mettre en œuvre. L'intégration doit se faire au millimètre près, avec souvent de nombreuses pièces de bois à préparer pour rattraper les écarts dans toutes les directions. C'est le métier du menuisier qui gèrera tous ces détails. Mais pour les écrans de taille modeste, Audipack propose une solution tout-en-un prête à l'emploi.



Une gamme de trois motorisations FTL

La motorisation est complète et tout-en-un dans le sens où le support motorisé est intégré dans un coffret métallique. Tout est inclus, câblage, alimentation et plateau supérieur venant cacher l'écran une fois celui-ci rentré. De plus, tout est enfermé, rien n'est accessible.

Le boîtier complet s'insère dans l'ouverture prévue à cet effet dans le mobilier. C'est la seule découpe spécifique à prévoir. Et il faut bien sûr la hauteur nécessaire. Le boîtier peut reposer directement sur le sol ou le socle du meuble, ou se fixer par le haut.



Pour écrans de 17 à 24″

Chaque modèle de motorisation accepte une certaine dimension maximale d'écran, en 17, 22 ou 24″. Ainsi qu'un poids maximum fixé à 8 kg, ce qui devrait largement suffire étant donnée la dimension des écrans acceptés. Le support pour l'écran accepte le VESA 75 et 100, quel que soit le modèle. L'écran ne doit pas mesurer plus de 70 mm d'épaisseur.

Un passage de câble rejoint la platine située au bas du boîtier. C'est par ici que l'on alimentera aussi bien la motorisation que l'écran. C'est également ici que l'on passera la connexion vidéo et/ou réseau vers l'écran.

Trois touches sur le dessus de la motorisation permettent de sortir, rentrer et arrêter l'écran. Mais on trouve également un port RS485/RS232 pour piloter la motorisation à distance depuis un clavier ou une télécommande universelle, via un contrôleur tiers.

Pourquoi utiliser les motorisations Audipack FTL ?

En résumé, Audipack propose une solution très simple pour motoriser des écrans jusqu'à 24″, sans aucun travail d'intégration complexe à la menuiserie. Ces motorisations sont adaptées idéalement à des applications pour téléviseurs dans l'hôtellerie ou le yachting, ou encore pour les moniteurs informatiques dans le corporate (bureaux design, salles de réunion, etc.).

Plus d'infos : Audipack