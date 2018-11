EAVS : 3 moniteurs iPure grand format pour la vidéosurveillance

iPure s'est fait une spécialité des moniteurs techniques, des plus petites au plus grandes diagonales. Les marchés visés couvrnt essentiellement la vidéosurveillance et l'affichage dynamique. Voici trois moniteurs iPure en 28 et 32″.

UH28 : de l'Ultra HD en 28″

Comme sa référence l'indique, le UH28 est équipé d'une dalle de 28″. Au format 16/9e, elle affiche une résolution de 3840×2160 pixels, soit de l'Ultra HD. Cette dalle offre 8 millions de pixels et 1 milliard de couleurs avec un large angle de vision, des qualités parfaites pour la vidéosurveillance.

L'UH28 dispose de deux entrées HDMI 2.0 et de deux entrées DisplayPort 1.2. Il n'y aura aucun souci à leur relier des caméras ou un logiciel de surveillance sur PC en haute définition. Une sortie audio pourra alimenter une paire d'enceintes amplifiées mais il faut noter que iPure a intégré des haut-parleurs 2×5 Watts à son moniteur.

UH28 QUAD : quatre sources simultanées

Le UH28 QUAD reprend les caractéristiques principales du UH28 à une différence près : la seconde entrée DisplayPort cède sa place à deux entrées HDMI supplémentaires. Ce qui porte le nombre à quatre. Ces quatre entrées peuvent être affichées simultanément, chacune avec une résolution Full HD.

Voilà une fonctionnalité très pratique pour la vidéosurveillance, afin de visualiser quatre flux de caméras sur un même moniteur. Dans cette situation, on obtient donc un équivalent confortable de quatre images de 14″ en 1920×1080 en damier.

Il est également possible d'afficher deux images cote à cote (PBP) et une image dans une autre image (PIP).

GVB 32 : Full HD protégé contre les coups et rayures

Dans certains types d'environnement recevant du public ou des installations multi-utilisateurs, les moniteurs sont parfois manipulés sans réelle attention.

Le GVB 32 reçoit une dalle 32″ Full HD. Celle-ci assure sa protection par une vitre en verre hautes performances : le GVB 32 ne craint rien. Cela ne doit pas le réduire pour autant à un appareil purement technique. iPure a retenu une très jolie finition blanche brillante pour ce moniteur lui permettant de trouver sa place dans tous les environnements.

Les entrées vidéos couvrent les formats analogiques et numériques avec du CVBS sur prise BNC, du VGA et du HDMI 1.3, ainsi qu'une entrée audio sur mini jack stéréo. Comme les modèles UH28 et UH28 QUAD, le GVB 32 renferment deux haut-parleurs de 5 Watts.

Des moniteurs grand format pour quelles applications ?

Comme nous l'avons vu, iPure destine ces moniteurs 28 et 32″ principalement à la vidéosurveillance. Le GVB 32 avec sa dalle en verre anti vandale pourra très bien s'installer dans des lieux recevant du public. Leurs excellentes caractéristiques techniques reproduiront les images de caméras de surveillance avec tous leurs détails. iPure annonce une durée de vie de 50.000 heures leur permettant de fonctionner 24h/24 !

Plus d'infos : iPure

13 novembre 2018