EAVS : Avec tvONE, distribuez une source 4K HDR vers deux, quatre ou huit écrans

Au sein de ses multiples solutions de traitement du signal audio/vidéo, tvONE propose de petits distributeurs bien pratiques. tvONE les a dotés de toutes les capacités nécessaires pour transmettre un signal HDMI sans aucune perte.

Distribuez un signal HDMI vers plusieurs diffuseurs

C'est bien le but d'un distributeur : on trouve une entrée, ici HDMI, et de multiples sorties. Le signal en entrée est recopié à l'identique sur toutes les sorties. Le but est donc d'afficher la même chose sur plusieurs écrans.

tvONE propose trois références qui se différencient grâce à leur nombre de sorties :

1T-DA-682 - 1x entrée HDMI, 2x sorties HDMI

1T-DA-684 - 1x entrée HDMI, 4x sorties HDMI

1T-DA-688 - 1x entrée HDMI, 8x sorties HDMI

Ce sont tous de mini boîtiers à fixer au mur ou sous un meuble. Les modèles 2 et 4 sorties disposent de LED en façade qui indiquent la bonne synchronisation entre source et écrans. Le modèle 8 sorties en est dépourvu, toutes les prises HDMI occupant l'espace.

Des distributeurs totalement transparents

Le but du distributeur n'est pas de modifier les flux audio/vidéo qui transitent à travers lui. Le signal en entrée doit être le moins touché possible en sortie afin de ne pas induire de pertes.

tvONE l'a bien compris, ses distributeurs sont les plus transparents possible. Ils laissent passer la vidéo jusqu'à l'UHD et la 4K, à 60 Hz et en 4:4:4. Le HDR ressort également à l'identique. Les 18 Gbps nécessaires ne sont donc pas amputé par quelque traitement que ce soit. Il en va de même pour l'audio. Tous les signaux multicanaux en entrée se retrouvent en sortie, jusqu'aux plus gourmands comme le Dolby Atmos et le DTS:X.

En résumé, si vous souhaitez multiplier le même flux HDMI vers plusieurs afficheurs simultanément, les distributeurs tvONE répondent à la demande. Pour l'affichage dynamique, les vitrines d'une boutique, l'information des visiteurs ou même le résidentiel, la distribution HDMI par tvONE devrait être parfaite.

