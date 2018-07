EAVS : Comment étendre un signal 3G-SDI sur 30 km avec les convertisseurs optiques Opticis

Opticis est là pour vous aider à transporter des signaux audio-vidéo sur de grandes longueurs. L'idée est de se passer de boitiers extenders, comme nous vous l'avons déjà montré avec les cordons HDMI optiques. Intéressons-nous aujourd'hui aux signaux SDI.

Extendeurs SDI optique

Les signaux SDI se retrouvent dans différents environnements, dont le broadcast principalement. Ce format de transport audio et vidéo utilise un câble coaxial et des connecteurs BNC. Il peut monter jusqu'à la 4K sans compression (12G-SDI). Il a l'avantage d'utiliser des câbles simples et utilisables sur d'assez grandes longueurs. Le SDI est bien moins sensible sur ce point que le HDMI. Cependant, il faut parfois transmettre très loin, et là le câble cuivre ne suit plus. Seule solution : l'optique !

La proposition d'Opticis est donc de transformer un signal SDI en un signal optique, grâce au convertisseur SDIX-100. La promesse est d'atteindre les 30 kilomètres sans perte. Le 3G-SDI (HD 1920×1080) et les formats inférieurs sont supportés comme le HD-SDI et le SDI. Les normes professionnelles correspondantes sont ainsi couvertes : SMPTE-424M 3G- SDI, SMPTE-292M HD-SDI or SMPTE-259M SDI.

La fibre optique à retenir est en monomode ou en multitmode avec terminaison ST. Le convertisseur SDIX-100 se raccorde sur le chemin du signal, entre la sortie SDI de l'appareil et le départ de la fibre optique. Chaque SDIX-100, émetteur et receveur, nécessite son petit bloc d'alimentation 5V (fourni).

Applications broadcast, vidéosurveillance, gouvernementale

Les convertisseurs optiques Opticis trouveront leur place dans tous les environnements exigeants. Les petits boîtiers sont par ailleurs entièrement en métal pour résister à toutes les agressions.

Dans le domaine du broadcast, les extendeurs Opticis pourront transmettre le signal depuis les caméras vers la cabine de direct puis vers les écrans pour les spectateurs. Les SDIX-100 sont parfaits associés aux caméras Lumens qui sortent un signal 3G-SDI. Pour transmettre des flux vidéo entre différents bâtiments très éloignés les uns des autres au sein d'offices gouvernementaux ou militaires par exemple, les extendeurs optiques Opticis rempliront parfaitement le contrat.

En résumé, la 3G-SDI peut désormais être diffusée sur de très longues distances, jusqu'à 30 km, grâce aux minuscules convertisseurs optiques Opticis SDIX-100. Plus de questions à se poser, et plus de boîtiers extendeurs à cacher ou à intégrer plus ou moins difficilement !

Plus d'infos : Opticis