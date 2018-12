EAVS : De nouvelles matrices HDMI 4K HDR 16×16 et 24×24 chez Lightware

Lightware ajoute deux nouvelles matrices HDMI 4K HDR dans sa gamme MX2 en 16 entrées/sorties et 24 entrées/sorties. Elles sont disponibles chacune en quatre versions différentes. De quoi prévoir une distribution efficace de signaux audio/vidéo en ultra haute définition.

2 matrices, 4 configurations

Lightware propose ses deux matrices MX2-16×16-HDMI20 et MX2-24×24-HDMI20 dans quatre configurations différentes. On part de la version de base à laquelle s'ajoute un panneau de boutons en façade afin de créer les routes à la volée entre les entrées et les sorties. Ensuite, vous pouvez sélectionner la version avec entrées/sorties audio analogiques en parallèle du HDMI. Enfin, la version avec alimentation redondante et connecteurs renforcés pour les liaisons réseau Ethernet et RS232 est la plus complète.

Toutes les versions restent équipées d'un écran couleurs en façade et d'un potentiomètre multifonctions. Cela permet d'effectuer les paramétrages courants. Pour aller plus loin, le serveur web intégré aux matrices offre des réglages plus précis.

Matriçage HDMI en ultra haute définition

Ces matrices manipulent les meilleurs signaux HDMI sans aucune perte. Elles assurent la compatibilité 4K et Ultra HD, jusqu'à 60 Hz et en 4:4:4. Le HDR, Dolby Vision compris, passent à travers la matrice sans être stoppés. HDCP1.4 et HDCP2.2 sont supportés et les EDID sont configurables. Côté son, les matrices MX2 Lightware laissent aussi passer les flux audio HD 7.1 de Dolby et de DTS.

Les versions audio proposent des entrées/sorties sur connecteurs enfichables Phoenix, en asymétrique. Ces flux audio peuvent être extraits ou réinjectés dans les flux HDMI. Il est donc possible de mixer image et son provenant de sources différentes.

Les versions avec alimentation redondante sont recommandées pour les applications à haut degré de service, comme les salles de contrôle ou les événements live. Elles possèdent deux alimentations avec deux prises de courant pouvant se raccorder à deux circuits électriques distincts. Enfin, elles s'accompagnent d'un connecteur RJ45 Neutrik à verrouillage pour la partie réseau.

Quelles applications pour des matrices 4K 16×16 et 24×24 ?

En résumé, les grandes matrices Lightware MX2 permettent de distribuer de nombreuses sources vers de multiples écrans. Les applications touchent à peu près tous les domaines, du corporate au militaire en passant par le médical et l'événementiel. Leur équipement pointu et qualitatif leur permet d'assurer une gestion des flux HDMI totalement transparente. Ce sont en quelques sortes les références de la matrice HDMI 4K.

Plus d'infos : Lightware

6 décembre 2018