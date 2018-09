EAVS : Deux exemples d’utilisation des extenders optiques Opticis

Nous vous parlons régulièrement d'Opticis, spécialiste de la transmission vidéo sans perte sur de longues distances grâce à la fibre optique. Opticis ne fabrique pas de fibre optique. Non, la marque s'est spécialisées dans les connecteurs transformateurs de signaux que l'on peut appeler extender. Chez Opticis, l'extendeur tient dans la prise, comme vous pouvez le voir sur le visuel ci-dessus.

Cette technologie n'a que des avantages puisqu'elle élimine les classiques boîtiers émetteurs et récepteurs. Les prises qui transforme le signal DVI d'un côté, par exemple, en un signal optique de l'autre n'ont besoin que d'une seule alimentation. Soit côté prise émettrice, soit côté prise réceptrice.

Enfin, selon le modèle choisi, la distance entre la source et le récepteur pourra dépasser le kilomètre. Théoriquement, n'importe quelle liaison vidéo de grande longueur peut être remplacée par une solution optique Opticis. Voici deux cas d'usage pour illustrer notre propos.

Salle de supervision

De nombreux domaines nécessitent une salle de supervision : vidéosurveillance de bâtiments de taille importante, centre de contrôle pour un réseau de transport, salle de contrôle dans le broadcast, etc.

Dans le cas illustré ci-dessous, on imagine que l'opérateur supervise une plateforme pétrolière. Il a un accès à de multiples PC et serveurs lui transmettant des données sous la forme de tableaux de bord. Mais il a aussi accès à des caméras de visualisation à distance. Il peut y avoir des centaines mètres de distance entre la salle, les caméras, et les différents PC ou serveurs.

Chaque source distante sera donc reliée idéalement en optique jusqu'à la salle de supervision, à travers une matrice et un processeur qui créeront le mur d'images face à l'opérateur.

Affichage dynamique identique sur de multiples écrans

Dans ce second exemple, on a besoin de recopier la même image vers de multiples afficheurs, avec des distances importantes entre chacun d'eux. Ici c'est un train, mais ce pourrait aussi être un centre commercial.

La source est unique et part vers un convertisseur DVI vers fibre optique. La fibre optique arrive à un premier distributeur DVI pour quatre écrans installés les uns à côté des autres. Une autre fibre repart de ce distributeur vers un second distributeur dans la voiture suivante. Et ainsi de suite !

La fibre optique permet de chaîner un nombre infini d'écran qui afficheront tous la même source, sans aucune perte. L'écran le plus proche de la source comme celui tout au bout du train bénéficient de la même qualité d'image.

Nous espérons que ces deux exemples vous auront donné des idées pour vos prochains projets. Ce sont deux cas assez complexes, mais que l'installation soit complexe ou très simple, il y a énormément de cas où la fibre est la meilleure solution. Elle est aussi insensible aux parasites, ce qui est parfaitement adapté aux environnements critiques.

Plus d'infos : Opticis