EAVS : Deux vidéoprojecteurs portables très pratiques chez Optoma

Optoma a récemment renouvelé et complété sa gamme de vidéoprojecteurs très accessibles destinés aux salles de réunion. Ce ne sont pas des modèles sédentaires destinés à être fixés au plafond. Ces deux modèles de vidéoprojecteurs portables vous suivront pour vous permettre d'afficher de grandes images dans toutes les situations.

Optoma LH160 : mini projecteur sur batterie

L'Optoma LH160 est un modèle réduit. Il mesure seulement 28 x 19 cm sur 5,4 cm d'épaisseur. Moins qu'une feuille A4 ! Pourtant, Optoma l'a doté des fonctionnalités nécessaires pour afficher une grande image lumineuse.

La source lumineuse justement est une LED de forte puissance (durée de vie de 30.000 heures). Elle offre 1500 lumens au LH160. Une luminosité suffisante dans la plupart des environnements de bureau, même si l'on ne peut pas faire le noir complet.

Le LH160 dispose de deux entrées HDMI pour relier son PC ou son Mac et d'un port USB pour relier une tablette ou un smartphone. Il intègre un haut-parleur interne de 4 Watts et une sortie son. Son niveau sonore de seulement 30 dB ne devrait en aucun cas gêner votre présentation.

Ce vidéoprojecteur fonctionne sur batterie. Il suffit de le recharger avant de se rendre à sa réunion. Ainsi, vous n'avez même pas besoin de transporter le bloc d'alimentation.

Optoma X343e : de grandes images lumineuses à la demande

L'Optoma X343e est bien plus volumineux, pour plus de performances. Il conserve sa capacité à être transporté facilement, mais il n'embarque pas de batterie. Ses dimensions restent raisonnables avec 31 x 24 cm d'encombrement sur 11 cm d'épaisseur.

Sa lampe est plus classique. En mode Eco+, la durée de vie de la lampe peut atteindre les 15.000 heures. Modulable grâce aux 4 modes de puissance proposée, elle permet au X343e d'atteindre les 3800 lumens. La projection en plein jour ne devrait lui poser aucun problème.

Ce vidéoprojecteur dispose de trois entrées vidéo (HDMI, VGA, composite), d'une entrée/sortie audio et d'une sortie VGA. Optoma l'a équipé d'un haut-parleur de 10 Watts.

Des vidéoprojecteurs portables pour quels usages ?

En résumé, les vidéoprojecteurs portables Optoma sont des modèles compacts et performants. Le LH160 fonctionne sur batterie, mais le X343e affiche plus de luminosité. Dans les deux cas ils sont facilement transportables grâce à leur housse fournie d'office. Ce sont les compagnons de vos présentations à l'extérieur, lorsque vous n'êtes pas certain qu'un vidéoprojecteur sera bien mis à votre disposition. Ces appareils peuvent également se retrouver dans le résidentiel, les associations, les clubs sportifs, etc.

Plus d'infos : Optoma LH160 / Optoma X343e

7 décembre 2018