EAVS : Element One lance l’écran dépliable motorisé FOLD!

Le moniteur motorisé qui sort de la table de réunion est une superbe invention. Elle marie technologie et style afin de supprimer tout câble visible. Et lorsque l'écran est inutilisé, il disparaît à l'intérieur de la table. Peut-on faire plus classe et efficace ? Avec le FOLD!, Element One propose un écran dépliable, un nouveau type de motorisation encastrée et rétractable.

Les écrans rétractables

Les écrans rétractables n'ont quasiment que des avantages. Cependant, leur mécanisme caché sous la table occupe une place non négligeable. Cela nécessite une installation assez éloignée de l'utilisateur lorsque celui-ci est en position assise, afin de laisser la place nécessaire aux jambes. La lisibilité est parfaite, mais l'utilisation en mode tactile peut ne pas être possible sans avoir à tendre exagérément le bras.

FOLD!, l'écran rétractable en mode tablette

Element One a donc planché sur le sujet. Il en est sorti une toute nouvelle génération d'écrans rétractables. Cette fois-ci, ils reposent sur un mécanisme dépliable. Ainsi, lorsque l'écran sort de la table, au lieu de rester à l'endroit d'où il est sorti, il va s'approcher de l'utilisateur.

Le double mécanisme sert à sortir l'écran de son emplacement dans un premier temps. Ensuite, un second mécanisme se déplie pour approcher l'écran tout en le mettant quasiment à plat. L'écran devient alors utilisable à la façon d'une tablette.

L'écran dépliable FOLD! semble flotter au-dessus de la table

Le mécanisme entièrement en métal est hyper rigide. Il maintient l'écran dans sa position avec style et fermeté, sans toucher la table. L'angle est paramètrable entre 90° et 15°.

Le FOLD! est équipé d'un écran tactile de 17,3″ de diagonale, soit bien plus que le plus grand des iPad. Il présente une résolution Full HD et une luminosité de 300 cd/m2. Son entrée HDMI peut être remplacée par une DVI et complétée en option par du DisplayPort. Le pilotage des motorisations peut être déportée, via les ports RS232 et Ethernet intégrés.

Un écran dépliable pour quels environnements ?

En résumé, Element One propose une alternative aux classiques moniteurs rétractables avec le FOLD!. Cette motorisation dépliable approche l'écran de l'utilisateur tout en apportant les capacités tactiles. C'est idéal pour les salles de réunion où l'intervenant ainsi que les participants sont amenés à collaborer sur des documents communs.

Plus d'infos : Element One

16 octobre 2018