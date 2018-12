EAVS : Le Vivitek LauncherPlus facilite les réunions à l’hôtel Hyatt Place Amsterdam Airport

Les hôtels proches des aéroports sont souvent équipés de salles de réunion et de salles de meeting. Cela permet à des collaborateurs provenant de différents pays de se retrouver facilement pour travailler. Les temps de chacun sont souvent limités, la technique ne doit surtout pas être un frein. Le Vivitek LauncherPlus répond parfaitement à cette problématique.

Six salles de réunion utilisées tout au long de l'année

L'hôtel Hyatt tout proche de l'aéroport Schipol d'Amsterdam a ouvert il y a 5 ans. Il reçoit plus de 120.000 personnes chaque années, dans ses 330 chambres et six salles de réunion. Paul Dirksen, directeur commercial de l'hôtel, s'était rendu compte que l'équipement des salles de réunion posait problème aux utilisateurs. Chaque salle contient un vidéoprojecteur, un écran et un système audio. A chaque fois, les utilisateurs devaient trouver les prises et les bons cordons pour relier leurs ordinateurs.

« C'était frustrant de devoir attendre 10 à 15 minutes d'organiser des réunions car cela affectait la productivité. Bien sûr, nous pourrions installer le projecteur et le appareils 10 à 15 minutes plus tôt que la réunion. »

Les temps de réunion impliquant plusieurs personnes venant de différents pays est compté. Chaque personne doit repartir à des horaires différents. 10 à 15 minutes perdues n'était pas un bon signal envoyé aux clients professionnels de l'hôtel.

LauncherPlus : connexion rapide pour le partage d'écran

Puis Paul Dirksen a découvert la solution LauncherPlus de Vivitek. Ce petit boîtier se relie en USB, ou en USB-C selon le modèle, aux ordinateurs des participants. Il peut y avoir quatre LauncherPlus reliés simultanément. Chacun des quatre utilisateurs peut afficher le bureau de son ordinateur en plein écran. Il est aussi possible de diviser l'écran en quatre pour afficher les quatre ordinateurs simultanément. Des boutons numérotés de 1 à 4 sur le boîtier permettent de sélectionner sa position d'affichage.

Au final, les utilisateurs ont juste besoin de relier le boîtier à leur ordinateur. Il n'y a aucune connexion vidéo (VGA, HDMI, DisplayPort, USB-C), ni aucune connexion réseau au WiFi de l'hôtel. Les boîtiers LauncherPlus se connectent directement au récepteur Vivitek NovoPro, lui-même relié en entrée du vidéoprojecteur

Cette solution a permis d'accroître la qualité de service de l'hôtel, si bien que d'autres hôtels du groupe Hyatt vont prendre exemple et mettre en place eux aussi des LauncherPlus.

« Nous aimons gâter nos clients et, à cette fin, ils s'attendent à ce que le service et la technologie fonctionnent. Lorsqu'ils réservent une salle de réunion, ils s'attendent à juste titre à ce que tout fonctionne sans effort. Notre objectif est de créer une expérience événementielle transparente et LauncherPlus nous aide à tenir cette promesse envers nos clients. »

Plus d'infos : Vivitek LauncherPlus & NovoPro

5 décembre 2018