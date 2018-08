EAVS : Le contrôleur joystick Lumens VS-K20 pour piloter jusqu’à 7 caméras PTZ

Les caméras Lumens sont utilisables aussi bien dans le cadre de la vidéosurveillance que pour les vidéoconférences. Différents modèles permettent d'aller jusqu'à la résolution 4K, avec transmission en HDMI, en SDI ou sur IP. Pour les modèles motorisés, il faut prévoir la façon dont ils vont être pilotés. C'est là qu'intervient le contrôleur joystick Lumens VS-K20.

Qu'est-ce qu'un contrôleur PTZ ?

Le terme PTZ signifie Pan-Tilt-Zoom. Ce sont les trois motorisations de base d'une caméra : déplacement horizontal (pan), déplacement vertical (tilt) et le zoom. Un logiciel sur un ordinateur connecté à la caméra suffit à prendre la main sur ces différents axes de mouvement.

Mais dans le cadre d'un usage efficace et professionnel, il est plus pratique d'avoir un contrôleur dédié qui n'est pas un ordinateur, un clavier et une souris. C'est de ce besoin que sont nés les contrôleurs avec joystick.

Contrôle à distance, comme si vous étiez à côté

Le contrôleur joystick Lumens VS-K20 se raccorde aux caméras à piloter en RS232 ou RS422. Ce type de liaison peut utiliser sans problème des câbles de grande longueur. Ils côtoieront le câble vidéo affichant l'image des caméras. Un VS-K20 peut piloter jusqu'à 7 caméras.

Afin de s'y retrouver facilement, le clavier est rétro-éclairé, et il est complété par un petit écran OLED. Les différentes touches donnent accès aux différentes fonctionnalités (code de verrouillage, mémoires, capture d'écran, etc.), tandis que le joystick donne la main sur les déplacements de la caméra. On retrouve le fameux PTZ mais aussi la possibilité de faire le point à distance (focus) à la façon d'un appareil photo.

En résumé, hyper compact et hyper pratique, le contrôleur joystick VS-K20 donne la main sur les motorisations des caméras Lumens compatibles. Toutes les fonctions sont ainsi déportées. C'est idéal pour les centres de télésurveillance mais aussi pour les régies vidéo des grandes salles de conférence.

Plus d'infos : Lumens VS-K20