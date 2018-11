EAVS : Les best sellers de la gamme de supports Ultimate !

Vous cherchez des supports pratiques et bon marché pour écrans plats ou vidéoprojecteurs ? Ne cherchez plus, Ultimate propose toutes les références afin de couvrir les besoins en fixation sécurisée et professionnelle.

Dans une salle de réunion, le hall d'un hôtel, le salon d'une villa, la fixation murale d'un écran plat est la solution idéale pour intégrer la technologie à la décoration. Les fils sont cachés et l'écran est fixé de façon sécurisée afin de ne pas empiéter sur l'espace vital de la pièce en évitant un meuble pour le supporter.

Il en va de même pour le vidéoprojecteurs, beaucoup plus contraignant dans son installation. Son emplacement dépend de l'écran de projection auquel il doit faire face. Une étagère ou un meuble pour le supporter n'est pas toujours envisageable. La potence est alors la solution toute indiquée.

Supports muraux fixes pour écrans plats

Les UL-SL-400 (26 à 40″) et UL-PA-5545 (40 à 55″) sont deux supports ultra plats au format classique. La plaque se fixe via de multiple vis dans la cloison. Deux barres fixées à l'arrière de l'écran (35 kg maximum) viennent s'enclencher sur le support. Petit bonus, le SL-400 a un niveau à bulle intégré pour faciliter l'installation.

Le UL-U-400 (15 à 48″) est plus original. Une seule barre plutôt fine se fixe au mur, avec deux réceptacles ronds. Ils reçoivent les pièces à fixer à l'arrière de l'écran plat (45 kg maximum). Deux autres pièces sont à visser dans les emplacement VESA du bas de l'écran afin de conserver le même écartement avec le mur en haut et en bas.

Support muraux orientables et inclinables

Les supports orientables pour écrans plats permettent d'obtenir un angle de vision idéal. Et c'est encore mieux lorsqu'ils sont inclinables. Le support peut ainsi être fixé plus haut que la normale.

Les supports Ultimate se différencient par le poids qu'ils sont capables de supporter ainsi que les écartements VESA. Le petit UL-RX-100 monte à 200×200 maximum et supporte 15 kg. Cela en fait un support discret. Les UL-RX-1000 et UL-RX-3000 acceptent des écrans de 25 kg jusqu'à 40″ pour le premier, 55″ pour le second. Ces trois supports sont orientables vers le bas entre 15 et 19° selon le modèle.

Des potences simples mais efficaces

La potence est l'élément le plus simple pour fixer un vidéoprojecteur au plafond. Afin de s'adapter à la situation, elle doit pouvoir proposer la bonne longueur : ne pas gêner dans les pièces aux plafonds bas, être assez longue dans les pièces aux plafonds hauts.

Ultimate propose deux potences répondant à ces problématiques. La UL-PRJ-7 s'écarte du plafond de seulement 12,5 cm. La UL-PRJ-8 est réglable, de 39 à 61 cm. Dans les deux cas, le support en arc est universel pour recevoir n'importe quel vidéoprojecteur de 25 kg maximum.

L'immense gamme Ultimate ne s'arrête pas à ces quelques best sellers. De nombreuses autres solutions existent pour des écrans plus petits ou plus grands, ou encore des vidéoprojecteurs plus lourds. Nous y reviendrons dans de prochains articles !

Plus d'infos et d'autres supports : Ultimate

