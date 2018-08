EAVS : Les écrans e-paper pour les systèmes de réservation de salles GoodMeeting

Le système de réservation de salles GoodMeeting repose sur l'utilisation d'écrans à installer à l'entrée des salles de réunion. Ces écrans indiquent le sujet de la réunion en cours, le créneau horaire, le nom de l'organisateur et même la liste des équipements disponibles dans la salle. Ils existent en version couleur tactile et en monochrome non tactile. Chaque modèle a ses avantages.

e-paper et encre électronique

Les écrans e-paper existant depuis de nombreuses années. Ils ont des avantages mais aussi des inconvénients. Si bien que leur usage est spécifique à certains domaines où ils offrent une réponse idéale face aux écrans traditionnels.

Les écrans e-paper utilisent ce que l'on appelle de l'encre électronique. L'affichage est monochrome et en même temps très contrasté pour une lisibilité optimale proche de l'impression. D'où les termes de papier et d'encre électronique ! C'est la technologie retenue pour les liseuses par exemple. Rien de mieux pour afficher uniquement du texte noir sur un fond blanc, avec un confort proche des livres papier.

Installation sans aucun fil et 5 à 7 ans d'autonomie

C'est la technologie retenue par GoodMeeting pour l'une de ses deux gammes d'écrans. Disponibles en 2.4 et 7.4″ de diagonale, ces écrans e-paper affichent toutes les informations nécessaires. Il y a même la place de positionner un QR code afin d'intervenir sur le calendrier de la salle depuis son smartphone. Ces écrans ne sont en effet pas tactiles, ils ont un but informatif avant tout.

Les écrans e-paper GoodMeeting reçoivent les contenus sans fil via une borne de communication dédiée, elle aussi disponible dans le catalogue GoodMeeting. Ils fonctionnent sur pile avec une autonomie de 5 à 7 ans ! C'est le résultat d'un affichage très peu gourmand en énergie et d'une communication sans fil à très bas débit en ZigBee.

Ces écrans n'ont donc aucun fil, ce qui facilite leur installation. Ils seront vissés ou collés à l'entrée de la salle sur un mur, une cloison ou même une vitre.

En résumé, GoodMetting propose deux types d'écrans. Les premiers sont en couleurs, tactiles, avec alimentation et connexion réseau directe. Les seconds, au format e-paper sont sans fil, monochrome et non tactile. Chacun a ses avantages. Ils peuvent être mixés sur un même système selon les besoins. Dans les deux cas, les utilisateurs des salles de réunion auront toujours l'affichage complet des informations concernant la salle !

Plus d'infos : GoodMeeting