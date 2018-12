EAVS : Les meilleurs produits sélectionnés pour les InAVation Awards 2019 disponibles chez EAVS

Le site et magazine d'information sur l'AV pro remettra traditionnellement ses récompenses aux meilleurs produits du marché lors du prochain ISE, début février. Différentes catégories couvrent les besoins en équipements professionnels pour de multiples applications. Parmi ces catégories, cinq produits majeurs distribués par EAVS sont en compétition.

Voici cinq produits majeurs sélectionnés pour les InAVation Awards 2019 que vous retrouverez dans l'offre EAVS. Nous les avons tous détaillés au cours de cette année. C'est l'occasion en cette fin d'année de revenir sur leurs spécificités. En attendant les résultats de ces Awards le 5 février prochain en ouverture de l'ISE 2019.

Logiciels AV

Dans cette catégorie, Christie est présent avec son logiciel Mystique Install destiné au surface mapping. C'est aujourd'hui l'une des solutions les plus puissantes pour afficher virtuellement n'importe quel découpage d'image sur n'importe quelle surface, même en volume.

Ecrans pour solutions collaboratives & conférences

L'écran Element One FOLD! a été retenu dans la catégorie solutions collaboratives et conférences. Cet écran innovant marie design et fonctionnalité. Motorisé, il sort en effet de son emplacement pour se positionner presque à plat devant l'utilisateur afin de faciliter son fonctionnement tactile.

Affichage dynamique

Parmi l'offre de modules LED pour créer de larges murs d'images, la solution Unilumin UTV III se met en avant dans la catégorie affichage dynamique. Tout d'abord, ce produit fonctionne sur le principe de mini modules à assembler pour créer l'écran LED à sa convenance. Ainsi, le transport et la maintenance n'en deviennent que plus simples.

Evénementiel

Dans la catégorie événementiel qui couvre toutes les projections sur des surfaces monumentales, la série Christie Crimson est à l'honneur. Les tri-DLP WU25 et HD25 délivrent jusqu'à 25.000 lumens grâce à leur double laser bleu et rouge. Par ailleurs, ils sont utilisés actuellement pour illuminer la plus grande statue au monde. La Statue of Unity en Inde mesure deux fois la taille de la statue de la liberté. En effet, 51 Christie Crimson WU25 ont été mis en place pour animer entièrement la statue d'images, projetant jusqu'à 182 mètres de haut.

Présentation pour grands espaces

La solution Optoma FHD20422 concourt sans la catégorie présentation pour grands espaces. Basée sur des modules a assembler, l'offre Optoma permet de concevoir des surfaces d'affichages de tout format. De plus leur qualité d'image reste proche de celle d'un moniteur grâce à une luminosité remarquable.

21 décembre 2018