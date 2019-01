EAVS : MuxLab propose un mini scaler HDMI 4K très facile à installer

Les écrans 4K ont tout intérêt à être reliés à des sources de la même qualité. Pour les sources un peu anciennes en HD ou Full HD, rien de tel qu'un scaler HDMI 4K. Ce dernier transmet ainsi un signal d'un qualité impeccable au diffuseur.

Un scaler simple d'utilisation

Le scaler MuxLab 500438 est doté d'une entrée et d'une sortie HDMI. Tout ce qui rentre ressort simplement dans une résolution différente. Il peut par exemple transformer un signal 1080p24 en un signal 3840×2160 à 60 Hz. Il sait aussi faire la même chose dans l'autre sens en passant du 1080p au 720p si nécessaire.

La compatibilité est assurée avec une profondeur de couleur en 8, 10 ou 12 bits. Le HDCP 2.2 est supporté tandis que l'EDID est programmable pour éviter tout écran noir.

Fonctionnalités avancées pour l'audio et le contrôle

La configuration s'effectue via les trois touches sur l'appareil en correspondance avec l'affichage à l'écran (OSD). Le contrôle est également possible en USB via un logiciel Windows mais aussi en RS232 via un port dédié.

Ce scaler MuxLab intègre également un de-embedder audio. La sortie HDMI est accompagnée de deux sorties audio : une analogique sur prise mini jack et une autre numérique optique. Elles pourront être aiguillées vers un amplificateur externe ou encore des enceintes amplifiées.

Un mini scaler HDMI 4K pour quels usages ?

Ce petit scaler doublé d'un de-embedder audio ne peut que vous rendre service. Aussi facile à camoufler derrière une source ou un écran que facile à configurer grâce à l'OSD. Le MuxLab 500438 trouvera sa place dans l'affichage dynamique, le Broadcast ou encore le résidentiel.

Plus d'infos : MuxLab

9 janvier 2019