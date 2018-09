EAVS : MuxLab se lance dans l’affichage dynamique avec un mini player

En complément des nombreuses solutions de diffusion et distribution du signal, MuxLab est sur le point d'ajouter un player pour l'affichage dynamique à son catalogue. Le 500769 est de plus équipé d'un scaler 4K.

On trouve essentiellement chez MuxLab de tous petits produits, faciles à intégrer et à camoufler. Le 4K Signage Player ne déroge pas à cette règle. Malgré tout, le nécessaire en termes de connectique est bien présent.

Sorties HDMI, audio analogique et numérique

La sortie est disponible sur une classique prise HDMI. Elle est associée à un scaler qui va pouvoir transformer un signal Full HD 1080p, par exemple, en un flux 4K @ 60Hz en 4:4:4. La qualité d'image sera maximisée sur le diffuseur final.

Côté son, MuxLab a prévu deux sorties distinctes pour s'adapter à toutes les configurations : une analogique et une numérique SPDIF, toutes deux sur prise mini jack.

Pilotage via le réseau et en RS232

Le MuxLab 500769 est capable de s'insérer dans une configuration type mur d'images. Via le logiciel Content Management Software et à travers le réseau, il est possible de faire communiquer ensemble plusieurs 500769. Ils pourront alors splitter ensemble le contenu vers différents écrans.

Ce player peut être piloté via le réseau ou depuis son port RS232. Il affiche le contenu provenant aussi bien du réseau que du port USB situé en façade.

Enfin, il est compatible PoE. Cela signifie que la connexion réseau à un switch PoE suffit à l'alimenter. On s'évite ainsi un bloc d'alimentation ! Mais en l'absence de PoE, une alimentation classique reste toujours possible.

Le MuxLab 4K Digital Signage pour quelles applications ?

En résumé, MuxLab propose un player pour l'affichage dynamique compact mais complet. Il dispose de toutes les fonctionnalités attendues pour ce type de produit. Le 500769 est facile à installer grâce à son format mini et à son port PoE. Il évoluera facilement grâce à ses capacités de communication réseau et le logiciel de gestion associé. Il est adapté à toutes les demandes classiques dans le domaine : messages de promotion, films d'entreprise, panneaux d'informations, etc.

Plus d'infos : MuxLab