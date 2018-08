EAVS : Opticis, les cordons optiques HDMI et DisplayPort les plus intelligents du marché

Opticis s'est fait une spécialité de la transmission de signaux vidéo 4K sur de grandes longueur à travers un unique cordon. Pas de boîtiers extendeurs, le secret c'est la fibre optique ! Les cordons optiques Opticis peuvent atteindre 100 mètres.

HDMI ou DisplayPort

La proposition est simple : un cordon optique disponible en différentes longueurs et associé à des fiches de terminaison HDMI ou DisplayPort. Le cordon existe dans huit longueurs : 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 et 100 mètres. Ils savent tous transmettre de l'Ultra HD et de la 4K à 60 Hz et en 4:4:4 sans perte. C'est-à-dire ce que l'on fait de mieux aujourd'hui.

Ces cordons optiques sont certifiés pour être installés en plenum et ils n'émettent pas de substances halogènes en cas de feu (LSZH). A chaque extrémité, il n'y a plus qu'à brancher les fiches HDMI (HDFC-200D) ou DisplayPort (DPFC-200D). Côté émetteur ou récepteur, une prise USB solidaire du cordon devra être reliée afin d'alimenter les petits convertisseurs intégrés.

Un nouvel accessoire pour faciliter le passage des cordons optiques dans les gaines

Le fait d'avoir séparé le cordon optique des prises HDMI ou DisplayPort permet de réduire l'encombrement. Le but est ainsi de passer les cordons Opticis dans des gaines de faible diamètre.

Opticis dévoile justement un accessoire destiné à la fois à faciliter le tirage du cordon et à le protéger. On enferme la fiche de terminaison dans cette « capsule », ce qui la protégera d'éventuelles décharges électromagnétiques. A l'avant de la capsule aux bords arrondis, une accroche permet d'attacher le tire-fil. Cela permet une fois encore de ne pas abîmer fiche et cordon.

En résumé, Opticis vous permet de transmettre du HDMI 2.0 ou du DisplayPort 1.2 jusqu'à 100 mètres, en 4K sans perte ni compression. Et le tout sans aucun boîtier intermédiaire ! Avec la nouvelle capsule en accessoire, vous protégerez le cordon et sa terminaison lors de son passage dans les gaines et les faux plafonds.

