EAVS : Plus de 20.000 lumens ANSI pour les vidéoprojecteurs Christie Crimson

Parmi toutes les propositions de Christie en termes de vidéoprojecteurs, la série Crimson est l'une des plus polyvalentes. Ils représentent la meilleure combinaison en termes de puissance, d'encombrement et d'absence de maintenance. Ils reposent en effet sur une source lumineuse laser phosphore à très longue durée de vie.

Laser phosphore et technologie BoldColor

La série Crimson comprend deux modèles : le HD25K (1920×1080) et le WU25K (1920×1200). Ce sont tous les deux des 3DLP avec laser phosphore pour une durée de vie supérieure à 20.000 heures. Ce n'est pas un mais deux lasers qui sont employés, un rouge et un bleu. C'est la technologie BoldColor propre à Christie qui a pour but de délivrer des images aux couleurs éclatantes et réalistes.

Le BoldColor promet des blancs ne dérivant pas sur le jaune. Les verts ne seront pas saturés et les rouges bien pimpants. Les blancs ne seront pas cramés, les noirs ne seront pas écrasés. Plus qu'une grande image lumineuse, les Crimson Christie savent aussi projeter une belle image. Avec le support du HDR10, du frame rate jusqu'à 60 Hz et de l'échantillonnage couleur en 4:4:4, nul doute que le BoldColor assurera une qualité d'image de premier ordre.

Compatibilité multi entrées

Les HD25K et WU25K possèdent tous les types d'entrées vidéo dernière génération, du DisplayPort 1.2 au HDMI 2.0 en passant par le 12G-SDI. Il y a même le format spécifique Christie Link sur fibre optique. Pour le côté pratique, comme sur beaucoup de vidéoprojecteurs de la marque, une entrée HDBaseT est bien prévue.

En option, les entrées peuvent être doublées ou triplées grâce à des cartes DVI, SDI, HDMI, etc. Côté objectifs, toutes les références des série M et J peuvent être utilisées.

En résumé, ces deux vidéoprojecteurs HD25K et WU25K bénéficient de toutes les qualités requises pour projeter des images de très haute qualité sur de grandes surfaces. Grâce à leur excellente luminosité dépassant les 20.000 lumens ANSI, ils sont prédestinés à quasiment tous les usages. Le boîtier renforcé leur permettra de résister de longues années à leurs manipulation dans l'événementiel. Mais ils trouveront aussi bien leur place intégrés dans des environnements broadcast ou corporate.

Plus d'infos : Christie HD25K / Christie WU25K