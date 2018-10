EAVS : Quatre finitions différentes pour les écrans motorisés et encastrés Soltec RET

Le fabricant Soltec aime beaucoup le métal qu'il utilise pour tous ses moniteurs motorisés. Les séries RET sont en effet des solutions complètes composées de la motorisation encastrable et de l'écran déjà intégré. Différentes tailles, finitions et options permettent de personnaliser son écran motorisé Soltec RET.

Motorisation encastrée dans le mobilier

Les solutions Soltec RET visent à encastrer les moniteurs dans le mobilier. Lorsque ce dernier est en position rentrée, rien n'est visible mis à part une plaque de métal. Celle-ci devra être insérée dans la table de réunion, par exemple, afin que la partie en métal arrive en affleurement avec le bois qui l'entoure.

Lorsque l'on souhaite sortir l'écran, une partie de la plaque supérieure s'ouvre vers l'arrière et le moteur entre en jeu. L'écran sort entièrement puis il peut être orienté jusqu'à 20° vers l'arrière. Cela facilite la vision en position lorsque l'on est assis face à l'écran. Quatre boutons placés sur la plaque donnent la main sur la motorisation et le réglage de l'angle.

La motorisation est également pilotable à distance via un port RS-232 et un port RS-485, depuis un produit Lightware avec Event Manager par exemple (lire aussi Lightware Event Manager : le contrôleur intégré pour piloter l'audiovisuel et les automatismes).

Soltec en quatre finitions : RET G, RET A, RET F et RET L

Les motorisations sont identiques, les fonctionnalités également. C'est la finition différente entre ces quatre références qui va vous permettre de choisir celle qui convient à votre projet.

G - glace de protection avec bord noir, cadre en aluminium anodisé et angle arrondis

- glace de protection avec bord noir, cadre en aluminium anodisé et angle arrondis A - cadre en aluminium anodisé et angle arrondis

- cadre en aluminium anodisé et angle arrondis F - cadre en aluminium anodisé et bords biseautés

- cadre en aluminium anodisé et bords biseautés L - cadre en acier peint et bords carrés

Fonctionnalités communes à la gamme RET

Quelle que soit la finition retenue, toutes les motorisations Soltec RET renferment quatre tailles de moniteurs au choix : 15,6'' (HD), 17,3'' (FHD), 18,5'' (HD) et 21,5'' (FHD). Les entrées sont au format DVI et VGA. En option, on peut ajouter un dalle tactile capacitive ou un micro motorisé sortant de concert avec l'écran. Mais tout est envisageable sur demande : couleur et finition différentes, ajout d'enceintes, etc.

Un moniteur motorisé pour quels usages ?

En résumé, Soltec propose quatre tailles de moniteurs motorisés, totalement intégrés au mobilier. La finition est parfaite pour un aspect professionnel. Les Soltec RET représentent la réponse parfaite aux salles de réunion les mieux équipées, sans que la technologie soit envahissante. Il est aussi possible de les encastrer dans un comptoir d'accueil, des salles de supervision ou encore un pupitre de conférence.

RETRACTABLE MONITOR SOLTEC RET-G from SOLTEC on Vimeo.