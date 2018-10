EAVS : Que faire avec l’API ouverte de Lightware ?

API signifie Application Programming Interface. C'est un ensemble de commandes permettant de piloter un appareil électronique esclave depuis un autre appareil maître. L'API Lightware offre un éventail de contrôle quasiment illimité depuis un système Elan, Crestron ou autre.

Les produits Lightware peuvent être contrôlés de différentes façons. Il y a les touches en façade, la solution la plus simple et la plus rapide. Ensuite, il y a l'application Lightware Device Controller. Après, certains produits disposent de ports GPIO afin de déporter les commandes sur un clavier installé à l'entrée de la pièce par exemple. Enfin, il est possible de piloter les produits via leur port RS232 ou Ethernet.

Piloter ses appareils Lightware depuis un contrôleur externe

Nous avons détaillé dans un dernier dossier le Lightware Event Manager comment tirer bénéfice du RS232 et de l'Ethernet. Event Manager permet de mettre en place des commandes simples ou sous forme de scénarios entre des appareils Lightware et ceux d'autres fabricants. Avec Lightware Event Manager, c'est l'appareil Lightware qui reste maître. C'est depuis son interface que l'on réalise toute la « programmation ».

Mais il est tout à fait possible de faire passer les produits Lightware en mode esclave. Dans ce cas, c'est un appareil externe qui devient le maître et dans lequel réside la programmation. Ces appareils externes sont typiquement des contrôleurs de salle ou des automates. Ce sont par exemple les contrôleurs Elan g1, gSC2 et gSC10.

Les 10 avantages du protocole Lightware

L'API Lightware renferme de multiples commandes et fonctionnalités. Voici les 10 avantages de ce protocole :

contrôle et supervision de toutes les fonctions des appareils Lightware

accès complet au protocole Lightware depuis le Lightware Device Controller

commandes tout-en-un

connexion Ethernet directe

commandes série via RS232 et Ethernet

notifications

supervision du câblage réseau

supervision du statut des appareils contrôlés

accès aux paramètres vidéo de tous les signaux

configuration de tous les paramètres audio

Globalement, tout est possible ! Lightware a ajouté dans l'application Lightware Device Controller un menu avancé donnant accès à une fenêtre dites « terminal ».

Dans cette fenêtre, vous pouvez tester les commandes, mais aussi visualiser les commandes reçues par le contrôleur maître afin de vérifier que tout fonctionne correctement.

L'API Lightware pour qui ?

En résumé, Lightware met à disposition de tous l'intégralité des commandes permettant de piloter ses produits depuis l'extérieur. Cette API est destinée à ceux qui mettent en place des systèmes avancés, lorsque le Lightware Event Manager n'est plus suffisant. N'importe quel contrôleur ou automate va ainsi pouvoir prendre la main sur les produits Lightware dans les moindres détails !

Plus d'infos : Lightware

23 octobre 2018