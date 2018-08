EAVS : Retour sur les panneaux LED Optoma pour créer des murs d’images personnalisés

Nous vous avions présenté il y a quelques semaines la nouvelle solution de panneaux LED Optoma et ses capacités de personnalisation pour réaliser n'importe quel mur d'images. Il existe par exemple une solution pré-packagée mesurant 10 mètres par 5,6 mètres ! Revenons sur cette offre innovante, ses qualités, son fonctionnement et les applications possibles.

Un module de 50 x 28 cm

Les murs d'images Optoma utilisent des panneaux en métal de 50 par 28 centimètres. Chaque panneau renferme deux circuits imprimés recouverts de LED. chaque LED pilotée indépendamment se présente sous la forme d'un trio rouge-vert-bleu. Les circuits imprimés sont maintenus de façon magnétique sur le panneau. Il est ainsi possible de les retirer depuis l'avant, sans avoir à démonter le mur d'images.

Chaque trio de trois LED RVB est aligné sous forme de grille. Les panneaux Optoma existent sous quatre résolutions différentes, avec les LED plus ou moins proches les unes des autres. Plus elle sont proches, plus l'image sera définie et visible de prêt.

Comme les LED couvrent la totalité du panneau de bord à bord, il n'y a aucune rainure visible entre les panneaux lorsqu'ils sont assemblés. L'image apparaît alors d'un seul tenant, à la façon d'un énorme écran unique.

56 mm d'épaisseur seulement

Les panneaux Optoma mesurent seulement 56 mm d'épaisseur. Quelle que soit la dimension finale de l'image, la totalité du mur ne mesurera jamais plus que ces 56 mm. Ce qui est impressionnant lorsque l'on se trouve face à une surface finale de plusieurs dizaines de mètres carrés. Cela permet de se passer d'écran de projection et de vidéoprojecteurs encombrants dans bien des situations. Surtout que l'angle de vision est excellent avec 140° à l'horizontale comme à la verticale.

Optoma livre ses solutions de panneaux LED complètes, prêtes à l'emploi, ce qui inclue le câblage et les processeurs vidéo de traitement de l'image. Ceux-ci supportent bien sûr la 4K pour une image toujours plus nette. Ces processeurs savent également supprimer le halo autour des images claires que l'on rencontrait auparavant avec cette technologie. Enfin, ils savent gérer l'audio et la distribuer vers des amplificateurs ou des enceintes amplifiées.

En résumé, Optoma vous permet de créer des murs d'images de seulement 56 mm d'épaisseur, de toutes tailles et de toutes résolutions. Les différents écartements entre LED vous aident à adapter l'image à son utilisation : un pas plus large pour des écrans installés loin ou en hauteur, un pas le plus resserré possible pour les environnements commerciaux ou corporate et donc une image vue de près. Rappelons qu'Optoma et EAVS seront toujours à vos côtés pour tous vos projets autour de cette technologie : conception, logistique et support technique.

