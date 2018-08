EAVS : Terminez vos connexions RJ45 facilement et rapidement avec Belden REVConnect

Belden innove dans le domaine de la connexion RJ45. Terminer des câbles réseau à la bonne longueur, que ce soit en sortie de gaines ou dans un rack, demande quelques manipulations toujours assez longues. Belden a réfléchi au problème et propose sa solution innovante REVConnect destinée à vous faciliter la vie.

Comment fonctionne le noyau REVConnect ?

On rêvait d'une prise RJ45 qui puisse se terminer en un clic, mais la construction même d'un câble réseau rend cette éventualité impossible. Ou alors il faudrait vraiment un appareil très complexe pour terminer les câbles réseau à la place d'un humain ! Les fabricants réfléchissent tout de même à faciliter la procédure autant que faire se peut.

Belden est parti sur un nouveau concept où l'on ne termine pas la fiche RJ45 mais un noyau intermédiaire. Ce noyau est plus simple à câbler et à manipuler. Il faut bien sûr toujours dénuder le câble réseau, retirer l'isolant, couper l'éventuel guide central et séparer les quatre paires.

Ensuite, on fait passer deux paires à travers, et les deux autres paires sur les côtés. On les replie sans avoir besoin de les séparer (!), en prenant bien soin de positionner le fil rayé blanc à l'extérieur. Il y a déjà là un certain gain de temps. Un capot vient appuyer sur les huit fils pour créer le contact.

Enfin, il faut utiliser la pince spécifique Belden REVConnect. On place le noyau et le capot au centre de la pince, on appuie et le connecteur est terminé. Le surplus de fils qui dépassent est automatiquement coupé au passage.

Le même noyau pour les prises et les connecteurs Keystone

Une fois le noyau terminé, il se clipse à l'intérieur de la prise RJ45 finale. Mais il peut aussi alternativement rentrer dans un connecteur Keystone REVConnect. Avec la même méthode et la même terminaison, on câble finalement tout. Il est bien sûr possible de changer de type de terminaison si nécessaire en déclipsant le noyau REVConnect d'une prise pour le mettre dans un connecteur Keystone.

De nombreuses prises et connecteurs existent déjà au catalogue Belden, du Cat5E au 10Gb. Ce type de connexion est parfaitement adaptée au transport de la vidéo sur câble réseau, que ce soit en IP ou en HDBaseT.

En bref, Belden a décidé de vous faciliter la vie avec une nouvelle façon efficace et universelle de terminer des câbles réseau. Belden évalue à 50% le gain de temps avec la technologie REVConnect ! D'après une étude Belden, 5% des terminaisons RJ45 sont à refaire sur une installation (erreur, mauvais contact…). Avec REVConnect, ce taux d'erreur descend en-dessous de 1%. Et vous, êtes-vous déjà passé aux terminaisons REVConnect ?

Plus d'infos : Belden