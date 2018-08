EAVS : Toutes les solutions pour fixer un vidéoprojecteur au plafond grâce à la gamme Edbak PM

La fixation d'un vidéoprojecteur au plafond ne doit pas se prendre à la légère. Il serait dommage de se retrouver avec un appareil bêtement écrasé au sol pour cause de solidité insuffisante. Même si le support est costaud, encore faut-il qu'il soit précis pour que l'image soit affichée correctement de niveau. C'est ce que proposent les supports Edbak PM.

PM1 et PM2 : jusqu'à 650mm du plafond

Les modèles PM1 et PM2 sont constitués d'une platine à fixer au plafond via quatre vis. Le bras qui lui est fixé peut être réglé à la verticale si jamais le plafond est rampant. Ensuite, le bras est réglable via différents pas de vis pour atteindre 650 mm au maximum. Sous le bras, une première attache mobile offre une rotation de +/-18°. Ensuite, une seconde attache offre cette fois +/-45° de débattement. Au final, ces supports sont équipés de trois points de rotation réglables afin d'obtenir le niveau recherché très finement.

La différence entre le PM1 et le PM2 se joue au niveau de l'attache avec le vidéoprojecteur. Le PM1 a quatre points d'accroche, le PM2 en a trois. On sélectionnera le bon modèle selon les fixations disponibles sur son vidéoprojecteur.

PM3 et PM4 : au plus près du plafond

Le PM3 a trois points d'accroche et il se rapproche du plafond avec une distance maximal de 300 mm. Le tube entre le plafond et l'accroche du vidéprojecteur est donc bien plus petit que sur les PM1 et PM2.

Avec le PM4, on ne peut pas être plus près du plafond ! Il est en effet dépourvu de tube. Il n'y a donc que deux points de rotation au lieu de trois. Cela suffit à lui offrir assez de débattement pour corriger très facilement les différences de niveau. Pour ne pas se retrouver dans l'impossibilité d'accéder aux réglages, on réservera ce modèle aux petits vidéoprojecteurs, de 15 kg maximum.

PM8 : pour compenser les plafonds très hauts

Les PM8 fonctionnent sur le même principes que les autres modèles de la gamme. La platine d'accroche au plafond est légèrement différente, mais surtout, le tube est conçu pour recevoir les câbles du vidéoprojecteur.

Les PM8 ont aussi pour eux une extension maximale supérieure : jusqu'à 1950mm du plafond. Cela permet d'utiliser la vidéoprojection dans des salles dont le plafond est situé à 4 ou 5 mètres de hauteur sans aucun problème.

Avec ses cinq références PM, Edbak a forcément le support qu'il vous faut pour la vidéoprojection (lire aussi : Fixez de multiples écrans en hauteur avec la gamme Edbak Menu Board). Très proche du plafond, ou au contraire très éloigné, il vous suffit de sélectionner le bon modèle. Côté intégration à leur environnement, ils sont tous disponibles en noir ou en blanc, et pour certaines références en finition silver. Leur force réside dans leurs différents points de rotation qui garantissent au final une image parfaitement alignée.

Plus d'infos : Edbak PM