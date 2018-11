EAVS : Transmettez du HDMI 4K jusqu’à 600 mètres avec le Lightware HDMI20-OPTJ-TX/RX90

Voilà un produit qui rend de fiers services. Tout projet de transmission HDMI sur de grandes distances devrait être envisagé avec ce produit. Tout installateur ou technicien devrait en avoir un couple dans sa boite à outils. Le HDMI20-OPTJ-TX/RX90 est un tout petit convertisseur optique bien pratique.

Passer d'une prise HDMI à une prise optique

Le cordon HDMI est largement utilisé dans le monde de l'audiovisuel. Il sait transmettre le très haut débit demandé par les formats vidéos les plus évolués tels que l'Ultra HD et la 4K. Mais il sait le faire seulement sur de très courtes distances.

Dès que le HDMI dépasse les 7 mètres environ, il faut trouver une autre solution pour assurer l'intégrité du signal. Il y a les boîtiers extendeurs bien sûr, mais il n'est pas toujours possible de trouver la place pour les installer.

C'est là qu'intervient la fibre optique. Lightware a travaillé cette idée autour d'un mini convertisseur transformant le HDMI en un connecteur optique.

Convertisseur optique tout terrain

Le convertisseur Lightware HDMI20-OPTJ-TX/RX90 se présente sous la forme d'un mini boîtier en métal d'un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Il résiste aux agressions extérieures pour une utilisation dans tous les environnements. D'un côté il y a un petit cordon HDMI, de l'autre un cordon USB utilisé pour l'alimentation du boîtier. Le connecteur optique est au format SC.

Il vous suffit ensuite de choisir une fibre optique à la longueur désirée. Selon sa classification, de OM1 à OM4, vous pourrez transmettre de la 4K jusqu'à 600 mètres. Mais si seule la Full HD 1080p vous suffit, la distance monte à 2500 mètres sur fibre OM4 !

On voit donc que la fibre est un médium largement suffisant pour transporter du HDMI dans la meilleure qualité possible, à 60 Hz, en 4:4:4 et avec tous les HDR possibles (HDR10, HDR12 et Dolby Vision). Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir la magie de ces mini boîtiers Lightware.

Du HDMI prêt pour le futur

En résumé, si vous partez sur le Lightware HDMI20-OPTJ-TX/RX90, vous ne rencontrerez plus jamais aucun problème de transmission HDMI, même sur de très grandes longueurs. C'est la solution la plus compacte possible garantissant une qualité optimale sans perte ni compression. De plus, si vous passez de la fibre optique OM3 ou OM4, lorsque la 8K sera une réalité, l'installation sera déjà prête à la supporter !

Plus d'infos : Lightware HDMI20-OPTJ-TX90 et HDMI20-OPTJ-RX90

19 novembre 2018