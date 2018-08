EAVS : Transmettre du SDI sur câble réseau dans les deux sens avec MuxLab

Dans la série Broadcast des extenders MuxLab, on trouve tout le nécessaire pour transmettre des signaux SDI sur de grandes longueurs. Parmi ces produits, il y a le 500733 doté de quatre entrées simultanées. Mais il est également possible de récupérer un flux SDI en retour en lui associant un second extender. Voyons tout cela en détails.

Jusqu'à 4 flux SDI simultanés

Le tout petit extender MuxLab 500733 dispose d'une connectique conséquente. Son but est de transmettre un signal SDI non pas sur un câble SDI coaxial mais sur un câble réseau Catégorie 5e ou Catégorie 6 non blindé (type UTP). Il y a donc au minimum une entrée SDI et une sortie sur prise RJ45. Sauf que le 500733 va bien plus loin avec quatre entrées SDI, trois prises RJ45 et un port RS232.

La résolution maximale acceptée monte jusqu'à la 6G-SDI, soit de la 4K. Dans ce cas, seule une entrée SDI est utilisable. Mais si on descend en 3G-SDI, soit un débit deux fois moins important, deux des quatre entrées SDI sont utilisables simultanément. Enfin, si on descend encore d'un niveau, donc en HD-SDI, alors les quatre entrées sont utilisables en même temps.

Cela permet de transmettre l'image de quatre caméras simultanément via un seul extendeur et sur un unique câble réseau. Les deux prises RJ45 supplémentaires sont destinées à faire passer le réseau informatique de l'émetteur au récepteur, toujours à travers l'unique câble réseau. Les éventuelles commandes RS232 passeront aussi sur le même câble, tout comme l'alimentation de l'un des deux boîtiers. En effet, un seul des deux a besoin d'être alimenté.

Retour canal SDI sur IP via un second extender

Pourquoi MuxLab a placé deux prises réseau Ethernet alors qu'une seule aurait suffit ? Dans un but bien précis, celui de récupérer un canal SDI de retour. En effet, côté émetteur, donc où se trouvent les caméras, il peut être intéressant d'avoir un retour vidéo. Afin d'éviter de multiples les boîtiers à la sources, MuxLab propose de gérer le retour à travers le même câblage.

Pour cela, il faut ajouter un second extendeur comme le MuxLab 500756. Cet extendeur gère jusqu'à la 3G-SDI et il transmet le signal sur IP, donc à travers une liaison réseau Ethernet. Il suffit d'utiliser l'une des deux prises réseau du MuxLab 500733 pour transmettre un signal de retour du récepteur vers l'émetteur.

En résumé, avec deux petits couples d'extendeurs, on peut faire de la transmission de quatre canaux SDI dans un sens et un canal SDI de retour, avec le réseau et le RS232, le tout sur un unique câble réseau Cat5e/Cat6 ! Voilà une solution hyper complète et performante pour toutes les applications broadcast, sans exploser les budgets.

Plus d'infos : MuxLab