EAVS : Trois types d’enceintes surround SpeakerCraft pour le home cinema

Qu'elle se trouve dans le salon ou dans une pièce dédiée, une installation home cinema ne peut se concevoir sans enceintes surround. En complément des trois enceintes de façade et du caisson de basses, les enceintes surround reproduisent l'ambiance, les effets sonores et leurs déplacements dans l'espace. SpeakerCraft propose trois solutions spécifiques pour toutes les situations.

Les enceintes surround peuvent être des modèles tout ce qu'il y a de plus classiques. De petites bibliothèques, ou si vous avez la place, des colonnes identiques aux enceintes frontales. Cependant, il n'est pas toujours possible d'utiliser des enceintes présentant une profondeur plus ou moins importante. Pour des raisons de place principalement, mais aussi pour des questions esthétiques afin de ne pas se sentir trop envahi.

SpeakerCraft AIM-MDU : l'enceinte suspendue

La première solution consiste à réduire le format de l'enceinte au maximum. Et pour n'occuper aucune place vitale sur une étagère ou au mur, il suffit de la fixer au plafond.

La SpeakerCraft AIM-MDU présente des formes toutes en rondeur. Blanche, comme la couleur de la plupart des plafonds, elle renferme un woofer de 10 cm et un tweeter de 25 mm. Installée sur les côtés et à l'arrière, elle reproduira les effets tout en recréant une bulle sonore grâce à l'orientation très précise que l'on peut lui donner. Le support renferme le câblage totalement invisible.

SpeakerCraft Profile Wide : ambiance diffuse

L'un des problèmes souvent rencontrés pour la réalisation d'un home cinema est le manque de place. On n'a pas toujours la chance de pouvoir construire une grande pièce sur mesure. Au final, votre pièce n'est pas assez large ou assez profonde, le canapé se retrouve alors proche des murs. C'est un handicap pour la bonne restitution des canaux surround qui deviennent trop proches des oreilles, trop localisables.

Les enceintes SpeakerCraft AIM Profile Wide ont été conçues pour délivrer une image sonore la plus large possible. Deux modes sont possibles grâce à un commutateur accessible sur l'enceinte : wide pour créer une image sonore précise la plus large possible, et ambient, pour un message diffus et indécelable. Le mode ambient est parfait pour le home cinema afin que les enceintes surround ne soient plus localisables à l'oreille.

Les Profile Wide font appel à cinq haut-parleurs. Deux couples comportant chacun un médium et un tweeter sont positionnés avec un angle ouvert de 70°. Le cinquième haut-parleur est celui de grave. Avec 20 cm de diamètre, il peut descendre à 40 Hz pour des effets surround puissants !

SpeakerCraft ATX100 : spéciale Dolby Atmos

Le Dolby Atmos a apporté au home cinema les enceintes de plafond. En plus des effets latéraux et arrières, nous avons maintenant la troisième dimension : la hauteur. Le Dolby Atmos nécessite l'installation d'enceintes au plafond.

Pour différentes raisons, il n'est pas toujours possible d'installer des enceintes au plafond. Dolby l'a bien prévu en permettant la création d'enceinte Atmos Enabled. Ce sont des enceintes que l'on positionne sur les enceintes avant ou arrière et qui vont diriger les ondes sonores en réflexion vers le plafond. A l'écoute, on aura alors l'impression que le son provient bien d'en haut.

SpeakerCraft est le seul fabricant à proposer une enceinte Dolby Atmos encastrable ! La SpeakerCraft ATX100 s'installe sur les murs latéraux. Sa construction spécifique en forme de demi pavillon oriente naturellement le son vers le plafond où il va rebondir avant de revenir à vos oreilles. L'ATX100 peut être associée aux enceintes murales rectangulaires de la marque, pour les canaux surround latéraux, afin d'obtenir visuellement une unique grille recouvrant l'ensemble.

SpeakerCraft couvre tous les besoins en enceinte surround home cinema

En résumé, avec ses larges gammes d'enceintes encastrables, SpeakerCraft permet de créer des ensemble 5.1 (et plus) parfaitement intégrés. Lorsque l'on rencontre des problèmes de place, hors de question de faire des concessions sur la qualité. Avec les modèles spécifiques AIM-MDU, Profile Wide et ATX100, vous pouvez profiter des derniers décodages surround dans les meilleures conditions.

Plus d'infos : Apprenez à reconnaître toutes les gammes d'enceintes encastrables SpeakerCraft

9 novembre 2018