EAVS : Un double scaler 4K, un de-embedder audio et un HDMI détective, le tout en un seul mini boîtier Gefen

Gefen fait très fort avec ce boîtier hyper compact doté de multiples fonctionnalités. Au départ, c'est distributeur HDMI 1:2, soit une même source affichée sur deux diffuseurs. Mais il sait faire bien plus que cela.

Double scaler intégré

Bin sûr, le Gefen EXT-UHD600A-12-DS sait faire du pass-through, ce qui signifie que ce qui entre ressort à l'identique. A ce sujet, il supporte la totalité de la norme HDMI 2.0a, HDR compris avec le HDR10 et le Dolby Vision. Capable de gérer les 18 Mbps d'un signal complet, il accepte jusqu'à la résolution 4096×2160, à 60 Hz et en 4:4:4. Une nouvelle fois et comme à son habitude, Gefen respecte les signaux transitant par ses produits sans les modifier d'aucune sorte.

Les deux sorties HDMI peuvent aussi ne pas être identiques, et c'est là l'intérêt de ce double scaler. En effet, une sortie peut délivrer du 4K à partir d'une source 4K, tandis que l'autre sortira de la Full HD, pour un second afficheur moins pointu. Ou alors on peut faire le contraire : entrer un signal Full HD qui deviendra de l'Ultra HD sur l'une des deux sorties.

Audio de-embedder

Cette fonctionnalité a pour but d'extraire le signal audio numérique multicanaux d'un flux HDMI pour le délivrer en stéréo sur une sortie audio dédiée. Il y a ici deux sorties : une analogique sur mini jack et une numérique optique.

Tous les formats audio multicanaux sont reconnus, jusqu'aux derniers Dolby Atmos et DTS:X. Quel que soit ce format, il sera récupérable en audio pure pour être envoyé vers un amplificateur externe classique ou bien encore des enceintes amplifiées. On peut alors se passer d'un amplificateur home cinema.

HDMI Detective

Gefen vous aide à obtenir un signal HDMI dans toutes les situations depuis des années grâce à son HDMI Detective. Il est intégré au EXT-UHD600A-12-DS. Cela permet de diagnostiquer un éventuel problème en se connectant en USB à l'appareil, via l'application Gefen Syner-G. Il est possible de sélectionner de nouvelles informations d'EDID afin que le diffuseur voit correctement la source, ceci dans le but de l'afficher à tous les coups et de dire adieu aux écrans noirs.

En résumé, Gefen nous propose ici un véritable petit couteau suisse. Il laisse passer les flux jusqu'à la 4K et en HDR sans appliquer aucune perte ni latence. Grâce au scaler, il peut sortir le même flux dans deux résolutions différentes simultanément. En parallèle, il sait extraire un signal audio stéréo du flux HDMI. Enfin, le fameux Gefen HDMI Detective vous garantit une image en sortie dans toutes les situations. Bravo Gefen !

