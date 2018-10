EAVS : Un nouveau switcher Gefen 4×1 multi-formats pour les salles de réunion

Il est encore possible de croiser toutes sortes de sources dans les salles de réunion, des plus anciennes aux plus récentes. Pour être certain de pouvoir toujours tout afficher sur l'écran, il faut prévoir un maximum de connectiques différentes. C'est ce que propose ce switcher Gefen.

4 entrées dans 4 formats différents

Le switcher EXT-4K300A-MF-41-HBTLS dispose de quatre entrées pour autant de formats différents : VGA, DVI, HDMI et DisplayPort. L'entrée VGA s'associe à une entrée audio analogique sur prise mini jack. Via un adaptateur, elle accepte également le composite et l'YUV. Ainsi, tous les ordinateurs et autres sources vidéo, même les plus anciennes, peuvent être reliés à ce switcher.

Ce produit Gefen est capable de switcher automatiquement d'une source à une autre, tout simplement dès que l'on en raccorde une nouvelle. Un petit bouton sur l'appareil permet de faire défiler cycliquement toutes les entrées. Il est également possible de piloter ce switcher en infrarouge, en RS232 ou via des boutons poussoirs extérieurs.

Scaler intégré pour une sortie 4K

Globalement, sur chaque type d'entrée, le Gefen accepte à peu près toutes les résolutions. Son scaler intégré lui permet de sortir n'importe quel flux en entrée vers de la 4K en sortie. Il y a justement deux sorties : une HDMI et une HDBaseT sur prise RJ45.

La sortie HDBaseT sera idéalement reliée à un récepteur Gefen EXT-UHDA-HBTL-RX. Ce récepteur extrait l'audio de la vidéo pour alimenter un amplificateur audio. Il dispose aussi de ports RS232 et infrarouge connectés au switcher pour piloter de concert l'afficheur.

Un switcher/scaler pour quel usage ?

En résumé, Gefen propose un switcher quatre entrées vers deux sorties jumelles, avec scaler 4K intégré. Tous les formats courants sont supportés et deux possibilités sont offertes en sortie avec le HDMI et le HDBaseT. Le EXT-4K300A-MF-41-HBTLS trouvera parfaitement sa place dans toutes les salles de réunion où de nombreuses personnes extérieures sont souvent de passage. Aucun risque de ne pas pouvoir relier un ordinateur, même les plus anciens !

Plus d'infos : Gefen

24 octobre 2018