EAVS : Un nouvel extender HDMI optique chez Lightware en 4K @ 18 Gbps

Lightware propose toutes les sortes possibles d'extenders vidéo, dans tous les formats et avec ou sans compression. Ainsi, selon votre projet et votre budget, vous devriez trouver l'extendeur qu'il vous faut. Ce nouveau couple HDMI20-OPTC-TX220-Pro/HDMI20-OPTC-RX220-Pro est le plus évolué et le plus qualitatif à ce jour.

HDMI UHD/4K @ 60 Hz et en 4:4:4

Cette gamme OPTC comprenant un émetteur et un récepteur assure la transmission du HDMI sans aucune perte, et jusqu'au maximum de la norme 2.0. C'est-à-dire que les 18 Gbps de débit pouvant être nécessaires au maximum sont passés par cet extender. Le tout jusqu'à 60 Hz, dans l'espace colorimétrique 4:4:4 et avec le support du HDR 10 et 12 bits, Dolby Vision inclus. La 3D est également supportée.

La transmission s'effectue sur une fibre optique LC sur connecteur Neutrik OpticalCON. Une fois inséré, le connecteur optique est verrouillé pour ne pas risquer de se décrocher. Il est possible de monter jusqu'à 700 mètres de distance entre l'émetteur et le récepteur.

La fibre optique transporte simultanément le réseau via la connexion Ethernet ainsi que le RS232. Il y a deux entrées HDMI sur l'émetteur HDMI20-OPTC-TX220-Pro afin de pouvoir switcher de l'une à l'autre coté récepteur.

Trois possibilité d'affichage côté récepteur grâce à trois sorties HDMI

Toute la configuration et le contrôle peuvent s'effectuer depuis l'écran et le bouton rotatif en façade de l'émetteur. Il est également possible de passer par le logiciel Lightware Event Manager. La seconde prise Ethernet est d'ailleurs dédiée au contrôle.

Le récepteur HDMI20-OPTC-RX220-Pro dispose de trois sorties HDMI pouvant être utilisées simultanément. Dans le premier cas, on peut envoyer un signal identique vers deux vidéoprojecteurs par exemple. Dans le second cas, il est possible de splitter l'image en deux et d'envoyer la moitié gauche vers un afficheur et la moitié droite vers un autre. Enfin, certains afficheurs acceptent le signal audio/vidéo via deux liaisons HDMI. Dans cette situation, deux sorties HMDI seront occupées, la troisième pouvant être utilisée pas un second afficheur.

En résumé, Lightware a prévu ici un couple émetteur/récepteur HDMI extrêmement puissant et très versatile. Il peut être installé en rack ou fixé de multiples façons autour de l'afficheur. Toutes ses fonctions se pilotent depuis son petit écran ou via un PC. Enfin, la 4K et l'Ultra HD sont assurés jusqu'à 700 mètres grâce à la connexion optique, sans aucune perte, ni compression, ni latence.

Plus d'infos : Lightware OPTC