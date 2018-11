EAVS : Un point sur les possibilités des extendeurs HDMI tvONE HDBaseT

tvONE propose une gamme complète d'extendeurs HDMI parfaitement bien articulée. Chaque couple d'émetteur/récepteur propose des capacités spécifiques. Il vous suffit donc de sélectionner le modèle correspondant exactement à votre projet. tvONE a retenu le protocole de transmission universel HDBaseT sur un unique câble réseau.

Sachez tout d'abord que ces émetteurs et ces récepteurs sont compatibles avec d'autres éléments tvONE comme les distributeurs, les matrices ou les processeurs vidéo. Chacun de ces types de produits peuvent posséder des entrées et/ou des sorties HDBaseT. Un émetteur HDMI HDBaseT peut donc être relié à l'entrée HDBaseT d'une matrice par exemple, et non forcément d'un récepteur HDBaseT. Il en va de même entre la sortie HDBaseT d'une matrice et un boîtier récepteur HDBaseT.

Séries moyenne distance 64x et 65x

Le premier critère à prendre en compte concerne la distance de diffusion entre la source et le diffuseur. Les séries 64x et 65x proposent de transporter la 4K@30Hz sur 60 mètres pour les premiers et 100 mètres pour les seconds.

Les modèles 1T-CT-641 (émetteur) et 1T-CT-642 (récepteur) sont hyper compacts. En plus du HDMI, ils transmettent également le contrôle infrarouge.

Les modèles 1T-CT-653 (émetteur) et 1T-CT-654 (récepteur) possèdent un boîtier un peu plus gros. Ils ajoutent le contrôle avec un port série RS-232 mais aussi le PoH. En effet, le récepteur n'a pas besoin de bloc d »alimentation. Il est alimenté par l'émetteur à travers le câble réseau.

Ces deux boîtiers sont disponibles en versions murales sous les références 1T-CT-653-USWP et 1T-CT-654USWP. L'intégralité des fonctions et de la connectique est placé sur une plaque double « decora » au format américain.

Tous ces extendeurs sont compatibles avec la centrale de distribution 1T-CT-647, la matrice MX-8488 et le processeur vidéo CORIOmaster micro.

Série longue distance HD-One

Les modèles HD-One promettent d'atteindre les 150 mètres de distances en 1080@60Hz. Ils sont aussi compatibles 4K, mais dans la limite des 60 mètres.

Les HD-ONEDX500-T conservent une compacité maximale. Ils ne transmettent que le HDMI. Il prendront place très facilement attachés à l'arrière d'un écran plat.

Les HD-ONELX500-T gagnent l'infrarouge bidirectionnel ainsi que le RS232. Cela offre le contrôle à distance aussi bien de la source que du diffuseur.

Ces extendeurs sont compatibles avec le processeur de multifenêtrage CORIOview, la matrice CORIOmatrix mini et le processeur 4K CORIOmaster.

Des extendeurs HDBaseT pour toutes les situations

En résumé, voici cinq solutions d'extendeurs HDMI en HDBaseT. Compactes, courte ou longue distance, avec ou sans RS-232, faites votre choix ! La possibilité de les associer avec les matrices et les processeurs vidéo de la marque est très intéressante. Ceci afin de constituer facilement un réseau vidéo HDBaseT uniquement sur câble réseau.

Plus d'infos : tvONE

17 novembre 2018