EAVS : Un scaler universel avec incrustation d’images chez tvONE

tvONE lance le CORIO2 C2-2855, un scaler universel avec de nouvelles fonctionnalités par rapport à la génération précédente. Il a cette capacité de permettre l'incrustation d'image très utile pour le broadcast ou encore les conférences filmées.

Scaler et incrustateur

Le C2-2855 issu de la série CORIO2 dispose de multiples entrées audio et vidéo, analogiques et numériques. Tous les formats vidéo les plus courants sont couverts : VGA, HDMI, DVI, S-Video, composite et 3G-SDI. Ces prises sont complétées par quatre entrées audio analogiques. En sortie, on retrouve les mêmes formats à l'identique, excepté le VGA. Dans le domaine du broadcast, on utilisera idéalement le 3G-SDI.

Toutes les résolutions en entrées peuvent être « scalées » vers le haut ou vers le bas. N'importe quelle entrée est virtuellement disponible sur n'importe quelle sortie. Mais il est aussi possible d'utiliser deux entrées pour les superposer, et même les incruster. Dans l'exemple ci-dessous, le fond de l'image arrive par la prise HDMI. Le présentateur est envoyé par l'entrée SDI. Filmé sur un fond vert, il ne reste plus qu'à supprimer le fond, grâce à la fonction de canal alpha : une couleur unie que l'on peut effacer facilement. Il est également possible d'ajouter un logo en surimpression qui sera stocké en mémoire dans le C2-2855.

Pilotage automatique

Sur cette nouvelle génération de scaler, tvONE a doté son produit d'un grand afficheur OLED en façade pour accéder facilement à tous les réglages. Il est toujours possible de piloter le scaler en RS232 ou en IP, depuis un automate tiers ou via l'application CORIOcontrol.

Enfin, tvONE a ajouté une fonction de démarrage autonome. Le C2-2855 conserve en mémoire les formats d'affichage précédemment choisis. Il y a juste à relier les sources et à allumer l'appareil pour qu'en quelques secondes l'image apparaisse, dans la bonne résolution.

En résumé, tvONE a boosté ses nouveaux scalers universels. Equipés de toutes les entrées et sorties couvrant tous les formats, le C2-2855 sait aussi incruster une image provenant d'une entrée sur celle d'une entrée différentes. tvONE laisse le choix pour le pilotage entre l'afficheur OLED en façade, le RS232, l'IP et l'application CORIOcontrol.

Plus d'infos : tvONE