EAVS : Un switcher HDMI 4K ultra plat chez tvONE

Comment switcher différentes sources HDMI sans occuper trop de place ? Les matrices rackables, c'est parfait pour la gestion propre, sécurisée et efficace du câblage. Mais il est possible de faire aussi bien avec des appareils beaucoup plus compacts.

Les produits tvONE manipulent les signaux audio/vidéo dans tous les sens : distribution, transport, scaling, murs d'images, etc. Dans le domaine des switcher, plus on veut rassembler de sources, et plus l'appareil est imposant. Il faut bien de la place pour tous les connecteurs d'entrée. Si l'on souhaite se contenter de switcher quatre sources, l'appareil peut être plus petit. Beaucoup plus petit !

Switcher 4×1 avec extracteur audio

Le switcher tvONE 1T-SX-654 ne mesure que 12 mm d'épaisseur, soit à peine plus qu'une prise HDMI. En largeur, les 194 mm sont nécessaires pour faire rentrer les quatre entrées et la sortie HDMI. Juste à côté se trouvent trois autres connecteurs tout aussi intéressants.

Il y a tout d'abord une sortie audio analogique sur prise mini-jack destinée à extraire le flux audio en stéréo pour la transmettre vers un ampli ou une paire d'enceintes actives. Il faut également noter que l'entrée HDMI numéro 4 est équipée du ARC pour transmettre le son dans les deux sens sur ce port.

Juste à côté, un port infrarouge et un port RS232 sont destinés au contrôle du switcher via un contrôleur externe. Les petites touches en façade offrent un contrôle rapide des entrées et de la sortie audio.

Toutes les prises HDMI acceptent l'Ultra HD et la 4K, jusqu'à 60 Hz et en 4:4:4, en entrée comme en sortie. Ce switcher garantit donc la qualité vidéo de bout en bout. Les protections HDCP 2.2 sont conservées et il est même possible de programmer l'EDID en sortie pour une stabilité optimale.

Pourquoi utiliser un switcher HDMI ultra plat ?

En bref, le switcher tvONE 1T-SX-654 offre le rassemblement de quatre sources HDMI 4K, ou non, vers un diffuseur. Il est adapté aussi bien aux salles de réunion qu'aux environnements résidentiels. Son format ultra plat lui permet d'être installé au plus près du téléviseur, fixé à l'arrière par exemple, mais aussi au mur ou sous un meuble.

Plus d'infos : tvONE

30 octobre 2018