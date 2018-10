EAVS : Un switcher HDMI avec multi fenêtrage personnalisable chez Gefen

Le nouveau EXT-UHD600A-MVSL-41 se voit doté de quatre entrées HDMI et d'une sortie. Toutes les combinaisons d'affichage deviennent possibles, du classique damier à la mise en page totalement personnalisable pour faire du multi fenêtrage.

Gestion HDMI et audio analogique avec de-embedder intégré

La référence de ce nouveau produit Gefen est un peu compliquée. Mais comme toujours, elle décrit exactement ce qu'il sait faire. Si on démarre par la fin, le 41 signifie que quatre entrées et une sortie se retrouvent sur sa face arrière.

En l'occurence, ces quatre entrées sont au format HDMI 1.4, Full HD. La sortie s'affiche en UHD @60 Hz, en 4:4:4 et à 600 MHz (ou 18 Gbps). Son scaler intelligent va coller quatre images Full HD ensemble, ce qui donne la définition exacte de l'UHD.

Côté audio, le de-embedder récupère le flux de n'importe laquelle des quatre entrées HDMI et le ressort sur une paire de prises RCA stéréo. Les touches en façade, la télécommande infrarouge mais aussi l'application de gestion permettent de sélectionner l'entrée audio souhaitée.

Multi fenêtrage intelligent

Comme on peut le voir sur la photo d'ouverture de cet article, l'affichage simultané de quatre images fait dans le classique. Mais on peut aller bien plus loin. En se connectant via le réseau à ce switcher, il devient possible de tout paramétrer au pixel près.

Gefen a préprogrammé de nombreux canevas. Mais vous vous pouvez aussi créer le votre et le mémoriser dans la machine. Vous le rappellerez directement grâce aux présélections, toujours via les touches en façade ou la télécommande infrarouge livrée avec le produit.

Le visuel ci-dessous est extrait de l'application de configuration. Vous avez de nombreux exemples de mises en page, avec la possibilité de redimensionner, déplacer, superposer les images, etc.

Un switcher avec multi fenêtrage pour quels usages ?

En résumé, le GefenEXT-UHD600A-MVSL-41 est destiné à manipuler plusieurs sources vidéo que l'on affiche simultanément. Le tout en UHD en sortie. Il rejoindra idéalement le monde du broadcast bien entendu, les conférences filmées, ou encore les salles de contrôle ou de vidéosurveillance. Des environnements où il y a un besoin de qualité et de traitement de multiples flux audio/vidéo.

Plus d'infos : Gefen

4 octobre 2018