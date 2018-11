EAVS : Une distribution AV sur IP signée Gefen dans un laboratoire d’études chirurgicales

Ce laboratoire fait partie d'une université australienne. Il est destiné aux étudiants afin qu'ils acquièrent les techniques de manipulations chirurgicales. Comme c'est une salle de cours déguisée en bloc opératoire, de nombreuses sources et écrans sont nécessaires pour suivre et même enregistrer le travail des étudiants. C'est Gefen qui s'est occupé de la distribution AV sur IP et des différents convertisseurs de signaux.

Objectif : passer du S-Vidéo au HDMI sur IP

L'objectif initial a été de moderniser ce laboratoire dont les éléments vidéos étaient limités jusqu'ici à la qualité S-Video. Afin de réduire les coûts et de ne pas être limité dans le futur, la matrice vidéo a été écartée. A la place, c'est un système de transmission AV sur IP qui a été retenu. Deux switch Cisco 52 ports jouent le rôle des aiguilleurs.

Chaque source passe à travers un des 16 émetteurs Gefen EXT-HD2IRS-LANTX du laboratoire. Pour les sources qui ne seraient pas HDMI, comme certains équipements chirurgicaux en S-Video ou en SDI, différents types de convertisseurs vers HDMI ainsi que des scalers ont été utilisés, tous de chez Gefen bien sûr.

Il y a également 15 récepteurs Gefen EXT-HD2IRS-LANRX fixés auprès des différents moniteurs et du vidéoprojecteur central. Deux sont dédiés aux petits retours vidéo dans le rack technique. Il y a aussi un convertisseur Gefen EXT-USB2.0-LR (USB sur câble Ethernet) pour déporter le clavier/souris du PC principal de la salle.

Un rack technique 19″ renferme tous les éléments ainsi qu'un IP Matrix Controller Gefen

L'ensemble des éléments de gestion de ce réseau audio/vidéo prend place dans un grand rack. Il renferme tout le brassage réseau et les switchs. Il y a aussi deux enregistreurs vidéo pour revoir les manipulations des étudiants. Des petits boîtiers Global Caché sur IP sont également utilisés pour les différents reports type infrarouge et contacts secs. On trouve également toute la partie son avec table de mixage, micros sans fil et amplificateurs.

C'est dans le rack que prend place un panneau Gefen EXT-CU-LAN. Son but est de gérer le routage des entrées et sorties vidéo sur le réseau IP, en utilisant les deux petits écrans de contrôle vidéo placés juste au-dessus.

En bref, cette installation impressionnante représente un bel exemple de tout ce qu'il est possible de réaliser dans un environnement médical en terme de gestion AV moderne. Le fait d'avoir utilisé uniquement des émetteurs et récepteurs sur IP, associés à un IP Matrix Controller dans le rack, permet d'envisager toute évolution du système sereinement : ajouter/supprimer des émetteurs/récepteurs, ou encore passer à la 4K !

Plus d'infos : Gefen

Sources, visuels & copyright : Systems Integration Asia / Michael Catabay / Iain Brew

23 novembre 2018