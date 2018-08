EAVS : Vivitek NovoDSmini, l’affichage dynamique toujours plus accessible

Après les NovoDS et NovoDS4k, Vivitek décline sa gamme pour l'affichage dynamique avec un nouveau modèle encore plus accessible, le NovoDSmini. Il reprend les capacités des deux modèles supérieurs avec quelques fonctionnalités en moins qui ne retirent pourtant rien du succès de ces produits.

Le NovoDSmini, un modèle sans connexion WiFi

Le NovoDSmini se différencie essentiellement des deux autres modèles par l'absence de connexion WiFi. Cette version devra donc forcément être reliée au réseau local pour la configuration et l'accès aux contenus en ligne. Etant donné qu'une connexion filaire est toujours plus fiable que le WiFi, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une régression.

Le NovoDSmini s'arrête à la Full HD, ce qui devrait être suffisant dans bien des situations. L'affichage est possible en paysage et en portrait. Par rapport au NovoDS classique, la puissance embarquée (Quad Core 1.6 GHz) et la mémoire vive (8 Go) sont identiques.

Format mini pour une connectique semblable

Avec un format tout aussi contenu, la connectique est quasiment identique entre le NovoDSmini et le NovoDS classique. Il y a bien sûr une sortie HDMI, mais également une sortie audio sur mini-jack, présente sur le Mini, absente sur le classique. Pour l'accès au contenu, on trouve une prise Ethernet, un port USB et un lecteur de cartes SD.

Les fonctionnalités de gestion du contenu sont identiques, grâce à l'application NovoDS Studio que nous avions testée il y a quelques mois :

36 templates pour la disposition des contenus à l'écran

gestion des playlists de diffusion

importation de fichiers stockés à distance

calendrier Google

etc.

En résumé, le NovoDSmini complète efficacement la gamme de solutions d'affichage dynamique Vivitek. Si vous n'avez pas besoin du WiFi ni de la résolution 4K, alors cette version Mini sera parfaite pour tous vos projets. Et puis son tarif est véritablement accessible, la licence et les mises à jour étant de plus gratuites.

Plus d'infos : NovoDSmini