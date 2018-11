Hôtellerie : comment créer des écrans d’accueil remarquables avec NovoDS ?

Quoi de plus rageant que de se sentir perdu dans le hall d'accueil d'un hôtel que l'on ne connaît pas ? Dans les plus grands établissements, l'accueil peut représenter des centaines de m2 où l'on cherche la moindre information. L'affichage dynamique sur des écrans installés aux emplacements clés est la bonne solution. Encore faut-il que ce qui est affiché soit pertinent et à jour.

L'affichage dynamique pour l'hôtellerie

Les technologies modernes permettent de remplacer l'affichage imprimé par de l'affichage dynamique sur des moniteurs. Les éléments nécessaires sont donc des écrans, de plus ou moins grande taille, pour afficher plus d'informations et avec plus de précision. Des lecteurs habituellement connectés au réseau délivrent les informations aux moniteurs. Ils stockent les contenus, les mettent en page et envoient le flux final sur une sortie HDMI à relier au moniteur.

L'hôtel peut ainsi afficher à ses clients les informations de son choix, du message de bienvenue accompagnant le logo de l'hôtel au menu du jour du restaurant en passant par le plan de l'hôtel. Tout reste possible, sous forme de textes fixes ou défilants, d'images et de vidéos.

La mise à jour facilitée des contenus grâce à NovoDS

Le système d'affichage dynamique Vivitek NovoDS est parfaitement adapté au monde de l'hôtellerie. Il permet de créer des affichages intégralement sur mesure, aux couleurs de l'hôtel. L'équipe gérant la communication de l'hôtel réalisera sûrement la création initiale.

Cependant, il faut pouvoir mettre à jour facilement et rapidement les contenus pour proposer des informations toujours précises à la clientèle. Le système NovoDS se personnalise à travers des pages web. Cela signifie qu'une fois formés, les collaborateurs de l'accueil deviennent capables d'effectuer ces opérations eux-mêmes. Il ne sera pas nécessaire de faire appel l'équipe de communication ni à l'équipe informatique. Les collaborateurs de l'accueil pourront par exemple modifier le menu du restaurant, ou bien encore les écrans d'accueil lors d'une convention.

En résumé, NovoDS permet de créer des écrans d'accueil personnalisés et du contenu informatif pour les halls d'accueil des hôtels. Grâce à son fonctionnement sans licence et sa maintenance via des pages web, n'importe quel collaborateur autorisé peut mettre les contenus à jour. Vous n'aurez désormais plus d'excuse si vous affichez encore à vos clients des informations erronées ou dont les dates sont dépassées !

Plus d'infos : NovoDS

7 novembre 2018