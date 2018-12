LG 55EF5E : l’écran flexible à courber vous-même

LG propose un grand nombre de types d'écrans pour l'affichage dynamique : LCD, OLED, plats ou courbes. Par sa spécificité différenciante, l'écran courbe attire le regard. Mais on peut aller beaucoup plus loin ! Avec des courbes personnalisables et un nombre d'écrans sans limite, vous pouvez imaginer toutes les formes d'affichage les plus originales et les plus captivantes. L'écran OLED 55EF5E flexible a été créé pour cela.

Le LG OLED 55EF5E se courbe littéralement comme une feuille de papier. Il est livré à plat, à vous de le courber selon votre projet. Pour cela, une machine spécifique disponible auprès de LG est nécessaire : c'est le Curvature Calibrator.

Comment donner une forme à un écran flexible ?

Cette machine permet de créer la courbure voulue en réglant son plateau en conséquence le plus précisément possible. La valeur à régler sur la machine s'obtient via une feuille de calcul Excel. Lorsque la machine affiche la courbure voulue, la dalle OLED55EF5E peut être posée dessus. Des pinces permettent à la dalle d'épouser la forme.

Ensuite, deux supports flexibles se fixent à l'arrière de la dalle. Ils viennent s'accrocher grâce à une quinzaine de vis. Une fois toutes ces vis serrées, la dalle OLED conserve la courbure voulue. Les pinces peuvent être retirées.

La dalle mesure seulement 12,4 millimètres d'épaisseur. L'électronique de gestion et les entrées/sorties ne peuvent y trouver leur place. Un boîtier séparé vient se fixer à l'arrière, au centre de la dalle. Il est connecté à cette dernière via quatre nappes ultra fines. L'écran est alors prêt à être installé à sa place définitive.

Le Curvature Calibrator courbe l'écran dans les deux directions, convexe ou concave, en mode portrait ou en mode paysage. Tout est possible ! Une fois le mur d'images construit, l'écart entre chaque image ne dépasse pas les 15mm.

Contrôle via le réseau grâce à LG SuperSign

Les contenus à afficher seront stockés dans une machine contrôleur équipée du logiciel LG SuperSign. Chaque écran 55EF5E dispose de la puissance nécessaire pour communiquer avec SuperSign à travers le réseau. Afin de faciliter la création de grands murs d'images, le 55EF5E intègre deux ports Ethernet, le second servant à chaîner chaque écran avec le suivant.

Côté connectique, cet écran LG est particulièrement bien loti avec une entrée HDMI, une entrées/sortie DisplayPort, deux ports USB, une entrée/sortie RS232, une entrée/sortie audio.

Le 55EF5E repose sur une dalle OLED, la spécialité de LG. Ce type de dalle offre un contraste infini, des noirs profonds, des couleurs éclatantes, un large angle de vision. Tout ce qu'il faut pour afficher des vidéos destinées à capter l'attention des visiteurs.

Un écran flexible pour quels usages ?

En résumé, LG propose le seul écran OLED que vous pouvez courber vous-même. Le 55EF5E se destine aux applications d'affichage dynamique ou pour l'événementiel où les écrans s'intègrent dans l'environnement. Suivre la courbure des murs, créer des espaces virtuels, délimiter l'espace avec style… tout devient envisageable. En dehors de pouvoir créer des formats d'affichage inédits, cette technologie innovante a pour avantage indéniable d'attirer l'œil des visiteurs directement sur l'objet écran courbe et donc sur le contenu qu'il affiche.

Plus d'infos : LG OLED

3 décembre 2018