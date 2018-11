LG 65EE5C : un écran OLED double courbe pour informer et divertir avec style

La gamme des moniteurs professionnels LG pour l'affichage dynamique est assurément l'une des plus complètes et des plus originales du marché. A côté de ses dalles classique, LG propose des écrans double face ou encore transparents ! Avec la série 65EE5C, c'est le format vague qui va en mettre plein les yeux des visiteurs.

Une vague en 2, 3 ou 4 panneaux

La série LG 65EE5C se compose de trois grands meubles dont les écrans forment une vague. Chaque écran, positionné en mode portrait, est courbé dans le sens de la largeur. En inversant les écrans positionnés cote à cote, cela forme naturellement une vague. De plus, comme LG a choisi des écrans double face, la vague est visible des deux côtés !

OLED 65″ double face

Ce sont des écrans OLED qui animent cet ensemble. On trouve un modèle 4K sur chaque face. Et pourtant, grâce à la technologie OLED, l'ensemble ne mesure que 8,54 mm d'épaisseur. Cela donne à l'image, en plus d'être en forme de vague, l'effet de flotter dans l'air. Il est renforcé par le fait que les écrans n'ont pas de cadre sur les côté et le haut. En effet, ils sont maintenus uniquement par le bas, via le socle qui leur donne leur forme. Ce même socle renferme toute l'électronique, les alimentations et les entrées/sorties.

Une image resplendissante dans toutes les situations

LG a intégré les dalles OLED, dont il est le fabricant, dans la série 65EE5C afin d'offrir une image de qualité parfaitement lisible. L'OLED n'a que des avantages sur le LCD à LED : plus de contraste, couleurs plus pimpantes, luminosité plus uniforme, et des mouvements jusqu'à 5.000 fois plus rapides.

La gamme LG 65EE5C pour quels usages ?

En résumé, les écrans LG 65EE5C sont parfaits pour toutes les applications d'affichage dynamique avec deux avantages concurrentiels inédits. Le premier concerne la qualité d'image lié à l'utilisation de dalles OLED 4K. Le second concerne le style en lui-même de ces écrans « vague ». Le format inédit attire l'œil pour capter l'attention des visiteurs. Les 65EE5C pourront être utilisés aussi bien dans les halls d'aéroport, d'hôtels ou de salons et de conventions. Tout l'intérêt réside dans leur installation au centre de l'espace. Ils deviennent alors l'attraction du lieu.

Plus d'infos : LG 65EE5C

31 octobre 2018