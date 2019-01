Lumens VS-LC102 : le système de capture vidéo pour l'éducation et les réunions

Les caméras Lumens peuvent avoir différents usages, comme nous l'avons vu précédemment. Dans le cadre des salles de cours ou de réunion, les caméras Lumens peuvent être associées à un enregistreur très complet, le VS-LC102.

Lumens Capture Vision

Dans le domaine de la formation principalement, pour enregistrer en vidéo une séance, on utilise un appareil de lecture capture. En français, on « capture » une « présentation ». Ce type d'appareil sauvegarde tout ce que voient la ou les caméras installées dans la salle. Le Lumens VS-LC102 est donc équipé d'un disque dur d'1 To. En outre, un port USB accepte les disques durs externes pour étendre ce stockage.

Le VS-LC102 est bien plus qu'un simple enregistreur. Tout d'abord, il dispose de multiples entrées. Deux prises VGA et deux prises HDMI acceptent caméras, ordinateurs et lecteurs de documents en tant que sources. Les ports réseau permettent de différencier les formats : c'est par ici que transitent les flux des caméras réseau Lumens. Quelles que soient les entrées utilisées, le VS-LC102 est capable de gérer jusqu'à 4 sources simultanément. Enfin, deux entrées audio permettent d'ajouter des micros par exemple.

Logiciel de contrôle en direct

Le Lumens VS-LC102 se configure et se contrôle à travers sa page web. Elle affiche les contenu live des quatre sources. Il est possible de créer des canevas différents pour afficher et enregistrer simultanément plusieurs sources. Les commandes PTZ pour les caméras Lumens offrent la possibilité de déplacer manuellement l'objectif ou d'appeler des presets.

Dès que l'on appuie sur le bouton « enregistrer », le flux est mémorisé en interne. Il peut également être diffusé en live pour de la formation à distance. Troisième possibilité, l'intervenant peut vouloir enregistrer la séance en local, uniquement sur une clé USB insérée en façade. Le pilotage des fonctions essentielles peut s'effectuer via la télécommande infrarouge fournie.

A l'issue d'une séance, l'application permet l'ajout automatique d'une introduction et d'un logo sur l'image. La vidéo complète personnalisée est ainsi immédiatement disponible. Elle pourra être uploadée sur un serveur FTP à un horaire précis pour le partage avec les élèves par exemple.

Un enregistreur idéal pour toutes les salles de cours et de réunion

En résumé, Lumens propose un enregistreur de conférence très pointu. Doté de multiples entrées et de fonctionnalités complètes, c'est une sorte de mini régie vidéo automatisée pour toute salle de cours ou de réunion. Le Lumens VS-LC102 est proposé en pack avec 1, 2, 3 ou 4 caméras réseau Lumens VC-A50P.

11 janvier 2019