Philips BDL5530QL : un écran 55″ idéal pour toutes les applications

Philips est l'un des principaux fabricants d'écrans plats, avec une large gamme couvrant tous les besoins. De la petite diagonale pour les environnements médicaux, aux très grandes tailles tactiles pour la formation et l'enseignement. Le choix est parfois compliqué. Pourquoi ne pas se rabattre sur une valeur sûre comme le BDL5530QL ?

La diagonale idéale

La diagonale de 55″ tout d'abord est l'une des plus classiques. Elle s'adapte à nombreux cas d'usage. Ni trop grande, ni trop petite, elle permet à l'écran de trouver sa place facilement sur un meuble, un pied ou un support mural. Avec un écartement VESA 400×400, des centaines de types de supports seront compatibles. Et puis même si on est à la limite, la manipulation reste encore possible par une personne seule.

Le BDL5530QL est doté d'une dalle offrant un large angle de vision de 178° en horizontal comme en vertical. Elle dispose d'une luminosité de 350 cd/m2 et d'un très bon contraste de 1200:1.

De multiples fonctions Smart

La 4K, c'est bien, nous n'allons pas vous dire le contraire ! Mais la résolution Full HD de cette dalle Philips est encore suffisante pour la plupart des projets et très largement utilisée. Pour de l'affichage dynamique, de la vidéosurveillance ou encore des tableaux de bord dans une salle de contrôle. Le BDL5530QL dispose du D-Image afin d'afficher dans les meilleures conditions possibles les images cliniques.

Pour revenir à l'affichage dynamique, l'entrée USB est secondée d'une mémoire interne afin de stockés tous vos contenus. Le navigateur intégré SmartCMS sert à sélectionner les images et vidéos que l'on pourra faire tourner en boucle via son SmartPlayer selon un calendrier donné.



Enfin, le SmartControl permet de prendre la main sur l'écran en local ou à distance, en RS232 ou en Ethernet. La maintenance comme la mise en fonction et l'extinction synchronisée de multiples écrans devient alors très simple.

Un écran 55″ universel

En résumé, Philips propose avec le BDL5530QL un écran universel grâce, entre autres, à sa diagonale de 55″. Ses multiples fonctions intégrées le rendent autonome, mais aussi facilement intégrable dans un réseau de multiples écrans identiques.

Plus d'infos : Philips

8 novembre 2018