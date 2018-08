TeachPoint² Dual : le pupitre version maxi de Kindermann

Pour marier style et efficacité, rien de tel qu'un pupitre ultra moderne pour vos salles de conférence. Nous vous avions déjà présenté le pupitre motorisé par Kindermann, le SpeechPoint. Voici une version double hyper équipée, le TeachPoint² Dual.

Pour avoir tous les équipements sous la main

Ce grand pupitre arbore un design recherché qui lui donne un côté moderne tout en réduisant visuellement son volume. Les courbes en façade, le rétro-éclairage et les tablettes évidées sur les côtés n'y sont pas étrangers.

Les participants à la réunion ou à la conférence ne voient finalement pas grand-chose des nombreux équipements que le pupitre TeachPoint² Dual peut accueillir. Si l'on se place du point de vue du conférencier, on peut admirer toute la place et les technologies susceptibles d'être mises à sa disposition.

La zone centrale peut tout d'abord accueillir deux grands écrans, tactiles ou non. Ou encore un grand écran et un lecteur de document. Le support en option pour ces écrans intègre même une webcam. En complément, une tablette sur glissière juste en-dessous peut recevoir claviers et souris. Les tablettes sur les côtés complètent l'espace disponible pour accueillir ordinateur portable, tablette et cahier de notes.

L'intérieur du pupitre n'est pas en reste. Ses deux portes renferment d'un côté une étagère, pour l'unité centrale d'un PC à demeure par exemple. L'autre porte cache un rack 19″ sur glissières en option, destiné à renfermer les équipements tels que le réseau, un onduleur, ou encore la partie audio reliée au micro.

Personnalisation totale selon vos besoins

Certains des équipements que nous venons de voir sont optionnels, et il y en a d'autres. Le dessus du pupitre dispose d'un emplacement pour les organisateurs de câblage Kindermann CablePort. Cela permet de mettre à disposition du conférencier prises de courant, entrées vidéos, prise réseau et autres ports USB. Le petit support pour afficher le nom de la personne ou le logo de l'entreprise est également une option.

Enfin, le pupitre TeachPoint² Dual peut revêtir de nombreuses finitions différentes, entre du métal clair ou foncé, ou encore différents placages de bois.

En résumé, Kindermann propose l'un des pupitres de conférence les plus évolués et les plus design du marché. Le TeachPoint² Dual est hyper complet, hyper moderne, et vraiment pratique pour que le conférencier n'ait qu'à se concentrer sur sa présentation. La personnalisation totale de ce pupitre lui permettra de rejoindre les plus belles salles de réunion et de conférence.

Plus d'infos : Kindermann