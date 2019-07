eBay : BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre

18/07/2019 | 09:53

eBay a dévoilé mercredi soir un bénéfice net non GAAP des opérations poursuivies en croissance de 11% à 589 millions de dollars, soit 68 cents par action, un BPA supérieur de six cents à l'estimation moyenne des analystes.



Le groupe spécialisé dans les échanges sur Internet a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 1,7 point à 26,9%, pour un chiffre d'affaires en progression de 2% à près de 2,7 milliards de dollars (+4% hors effets de changes).



Sur la base de ses résultats et d'une confiance accrue dans l'année, eBay relève son objectif de BPA annuel pour le deuxième trimestre de suite, l'anticipant désormais entre 2,70 et 2,75 dollars en données ajustées.



